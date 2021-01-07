15 طريقة سريعة لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - طرق عديدة تساعد على تخسيس الوزن من التمارين إلى المكملات الغذائية، فلا داعي للضغط على نفسك بفكرة اتباع نظام غذائي قاسٍ أو تدريبات صارمة، كل ما عليك فعله هو أن تراقب عن كثب ما تأكله وما لا تأكله.

إليك مجموعة نصائح يجب معرفتها لفقدان الوزن

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1. قلّلي من تناول السكر المضاف

عليك قراءة ملصقات الأطعمة التي تشتريها من المتجر وتأكد من كمية السكر المضاف فيها.

2. قلّلي من استهلاك الكربوهيدرات المكررة

مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والدقيق الأبيض، والأرز الأبيض، والمعجنات، والصودا، وحبوب الإفطار وما إلى ذلك، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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3. اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات

إذا كنت ترغب في الحد من تناول الكربوهيدرات، وهذا يمكن أن يساعدك على خسارة 2-3 أضعاف الوزن الذي يفقده النظام الغذائي منخفض الدهون.

4. تناول المزيد من الخضار والفواكه

فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل ومزيد من الألياف، وهي تركيبة مناسبة تساعد في تعزيز فقدان الوزن.

5. أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

حيث تساعد الألياف الموجودة في الأطعمة على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي إدارة وزنك على المدى الطويل.

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6. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون واللبن الزبادي، وما إلى ذلك لأنها المغذيات الأساسية الضرورية لفقدان الوزن.

7. أضف الأطعمة الحارة إلى نظامك الغذائي

مثل الفلفل الحار والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكابسيسين (مركب يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية بشكل صحي).

8. اشرب الشاي الأخضر

لتعزيز رحلة إنقاص وزنك؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون.

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9 اشرب الماء قبل الوجبات

لأن الماء يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد أيضًا في الحد من استهلاك السعرات الحرارية.

10. اختاري البيض الكامل على الفطور

فهو لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن والدهون في الجسم، بل يساعدك أيضًا على تناول سعرات حرارية أقل خلال الـ36 ساعة القادمة (بعد الإفطار).

11. بدلًا من الإفطار والعشاء

اجعل الغداء وجبتك الرئيسية في اليوم للمساعدة على إنقاص الوزن.

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12. استخدم زيت جوز الهند للطهي

حيث ثبت أن الدهون الموجودة في الزيت تعزز عملية التمثيل الغذائي وتقلل أيضًا من الشهية.

13. احمل معك وجبات خفيفة صحية

لأن ذلك سيمنعك من الوصول إلى وجبات خفيفة مقلية غير صحية عندما تشعر بالجوع، يمكن أن يساعدك مضغ الطعام ببطء على تناول سعرات حرارية أقل وتعزيز إنتاج الهرمونات المرتبطة بفقدان الوزن.

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14. ممارسة التمارين الهوائية

أثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن؛ لأنها وسيلة رائعة لفقدان الوزن وخاصة دهون البطن.

يمكن أن يساعد رفع الأثقال أيضًا في إنقاص الوزن، كما تشير الدراسات.

15. النوم السليم والمنتظم

هو إحدى الخطوات الأساسية نحو رحلة صحية لفقدان الوزن. كما أن قلة النوم أحد أقوى عوامل خطر الإصابة بالسمنة.

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