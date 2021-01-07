صحة ورشاقة

القصور الوريدي المزمن.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر القصور الوريدي المزمن حالة مرضية تنتج عن ضعف جدران أوردة الساق ونقص كفاءة صماماتها، ما يؤدي إلى ركود الدم وصعوبة رجوعه إلى القلب.

وأوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن القصور الوريدي المزمن له أسباب عدة، منها الجلطات كالتخثر الوريدي العميق، والدوالي الوريدية الناجمة عن فشل أو تلف الصمامات الوريدية في الساق، وتشوهات الأوعية الدموية، وأورام الحوض.

وتتمثل عوامل الخطورة في السمنة، والتدخين، والتقدم في العمر، والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والدوالي الوريدية.

وتتمثل أعراض القصور الوريدي المزمن في تورم الساق والكاحل، وآلام الساق، وتغير لون وشكل جلد الساق، ووخز أو تنميل في الساق والقدم.

ويشمل العلاج ارتداء الجوارب الضاغطة وممارسة المشي وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وإنقاص الوزن في حال المعاناة من السمنة ورفع الساق لتصبح أعلى من مستوى القلب عند الاستلقاء. وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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