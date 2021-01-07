شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب الزائدة الدودية؟ العلامات والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزائدة الدودية هى الهيكل الواقع عند تقاطع الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ويبلغ حجمها حوالي 4 بوصات وقطرها نصف بوصة، وهو هيكل أكثر تطوراً في الحيوانات التي تأكل العشب لأنه يساعد في هضم السليلوز ولكن بالنسبة للبشر البالغين ليس له دور رئيسي، ولكن لا فائدة منه في الهضم في البشر.

ويُعرف هذا الالتهاب بالهيكل للزائدة الدودية بالتهاب الزائدة الدودية، ووفقا لموقع " Onlymyhealth"، قد تكون هناك عدوى في الهيكل الأنبوبي أو انسداد عند التقاطع بين الأمعاء الغليظة والزائدة.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالتهاب الزائدة الدودية هي:

التقيؤ

حمى

ألم في أسفل البطن الأيمن

العلامات النادرة الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية هي:

فقدان الشهية

تورم في البطن

غير قادر على تمرير الغاز

إمساك

تقلصات شديدة

التبول المؤلم

أسباب التهاب الزائدة الدودية

لا توجد أسباب كثيرة لالتهاب الزائدة الدودية، ولكن الأسباب الرئيسية قد تشمل:

1. العدوى

يمكن أن تصل العدوى إلى الزائدة الدودية من خلال مجاري الدم، وإذا كان هناك أي عدوى في الدم يمكن أن تنشر العدوى إلى الزائدة أيضًا، واستجابة لأي إصابة ، يمكن أن تنتفخ الزائدة الدودية، لذلك ، يمكن أن يحدث الانسداد أيضًا بسبب العدوى ، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية.

2. الانسداد

يمكن أن يؤدي انسداد الزائدة الدودية بسبب أي مادة جنينية إلى التهاب الزائدة الدودية، ويمكن أن يتم حظر الزائدة الدودية بواسطة أنبوب بالإضافة إلى عناصر أجنبية أخرى، ويعد الانسداد أحد الأسباب الرئيسية وراء التهاب الزائدة الدودية.

علاج التهاب الزائدة الدودية

قد يكون من الصعب تشخيص التهاب الزائدة الدودية لأن العلامات شائعة جدًا وليست خاصة بهذه الحالة، فالعديد من الأمراض الأخرى لها نفس الأعراض بالضبط.

يمكن أن تساعد بعض الاختبارات مثل فحص البول وفحص المستقيم والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية في معرفة السبب الحقيقي وتشخيص التهاب الزائدة الدودية.

لا تحاول تناول أي أدوية أو علاجات منزلية بمفردك في حالة التهاب الزائدة الدودية، ومع ذلك ، يتم التعامل معها في الغالب كحالة طارئة.

وبمجرد التأكد من إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية، في مثل هذه الحالات ، يكون الخيار الواضح للعلاج هو الجراحة أو يسمى أيضًا استئصال الزائدة الدودية.

يمكن إجراء هذه الجراحة بشكل أساسي من خلال طريقتين ، أي تقنية مفتوحة وتنظير البطن ، وتكون فترة التعافي بشكل عام 3 أيام إذا كانت عن طريق تنظير البطن و 5-6 أيام إذا كانت عن طريق تقنية مفتوحة، بشرط أن يأتي الشخص في الوقت المناسب ويبدأ العلاج في الوقت المناسب.