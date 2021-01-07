شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عصائر طبيعية تساعدك فى التغلب على عسر الهضم واضطراب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مشاكل الجهاز الهضمى مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم نتيجة لعدم هضم الطعام بشكل صحيح أو بسبب مشاكل كامنة مثل مرض الجزر المعدى المريئى أو القرحة أو المرارة أو مشاكل القناة الصفراوية، وهى ما تسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والغثيان والقيء والشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة أو ألم حارق فى الصدر والمعدة.وفقا لموقع blodsky.





الجهاز الهضمى عبارة عن سلسلة معقدة من الأعضاء والغدد المخصصة لمعالجة الطعام الصحى وإذا أردت أن تحافظ عليه لابد من اتباع نظام غذائى صحى، حيث إن مشاكل الهضم شائعة إلى حد ما بين أولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والجبنة أو الوجبات الثقيلة، بجانب قلة النشاط البدنى وقلة تناول الفاكهة والخضراوات وربما ايضًا بسبب قلة النوم والإفراط فى تناول الطعام وعدم كفاية شرب الماء.

هناك 5 عصائر إذا كنت تريد التخلص من مشكلة عسر الهضم والتى تحتوى على خضراوات وفاكهة، فهى تعمل على تطهير وطرد السموم وتهدئ البطانة الداخلية للمعدة.

1- عصير التفاح مع الخيار والخس

يحسن هذا العصير عملية الهضم ويساعد على تخفيف الإمساك ويهدئ المعدة والأمعاء، وهو مصدر جيد للبروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى.

طريقة التحضير:تقشير الخيار والتفاح وغسل الخس وقطع أطرافه، ويتم دمجهم بالخلاط وإضافة عصير ليمونة. 2- عصير البرتقال مع الصبار والسبانخ

هذا العصير غنى بفيتامين سى وحمض الستريك اللذان يساعدان على زيادة الوسط الحمضي للمعدة وبالتالى يساعد فى الهضم، كما أنه يهدئ القرحة ويقلل من النزيف الداخلى فى الجهاز الهضمى بسبب تأثير الصبار ويساعد أيضًا على تحسين عملية التمثيل الغذائى.

طريقة التحضير:يتم دمج البرتقال مع السبانخ والصبار فى الخلاط حتى يصبح القوام ناعمًا تصب فى كوب ويتم تناوله على الفور أو بعد التبريد بالثلاجة.3- عصير البروكلى مع البابايا والنعناع

يساعد هذا المزيج من الخضار والفاكهة الصحية فى الهضم، حيث يعالج مشاكل الغازات والانتفاخ وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمى بشكل عام، ويساعد النعناع على تهدئة عضلات المعدة ويزيد أيضًا من إنتاج الصفراء التى تعمل على تحسين الهضم

طريقة التحضير:إضافة البروكلى الخام إلى قطع البابايا وملعقة كبيرة عسل وملعقة كبيرة عصير ليمون و8 أوراق نعناع طازجة ويتم دمجها فى الخلاط.4- عصير الكرنب مع النعناع والأناناس

يعتبر هذا العصير من أفضل العلاجات الطبيعية التى تساعد على الهضم، حيث إنه يحفز إفراز العصارات الهضمية، كما أنه غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما يحتوى على حمض الفوليك اللازم لصحة الجهاز الهضمى، وهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

طريقة التحضير:دمج الكرنب الأحمر مع قطع أناناس بعد تقشيره وأوراق نعناع طازجة فى الخلاط للحصول على قوام مناسب.5- عصير البطاطا الحلوة مع الجزر والفلفل

يحافظ هذا العصير على صحة الجهاز الهضمى لأنه يحتوي على الجزر، فهو يساعد فى الهضم ويعالج الإمساك ويخفف التهاب وألم المعدة ويعالج القرحة ويهدئ البطانة الداخلية للمعدة.

طريقة التحضير:إضافة مكعبات من البطاطا مع جزرتين وقطعة فلفل أحمر و2 سيقان كبيرة من الكرفس ومعلقتين كبيرة من الزنجبيل وتدمج في الخلاط.