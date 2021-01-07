شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التوت.. يحمى من السرطان ويخفض الكوليسترول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التوت من بين أفضل الأطعمة الصحية التى ينصح بتناولها، فإلى جانب أنه لذيذ ومغذى يوفر العديد من الفوائد الصحية الرائعة للجسم نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن التى تقى الجسم من الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "healtline".

تعرف على فوائد التوت فى السطور التالية:

- يعتبر التوت مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك وغيرها، والتى تعمل على حماية خلايا الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

- كما يسيطر التوت على ما تسمى بالجذور الحرة، وهى جزيئات غير مستقرة بكميات صغيرة وتعتبر مفيدة للجسم، ولكنها يمكن أن تدمر خلايا الجسم إذا ارتفع عددها ما يسبب الإجهاد التأكسدى.

- يعمل على استقرار نسبة السكر بالدم والحفاظ على مستويات الأنسولين، حيث تشير الدراسات إلى أن التوت يحمى خلايا الجسم من ارتفاع مستويات السكر بالدم كما يساعد على زيادة حساسية الأنسولين للوجبات عالية الكربوهيدرات.

- يعتبر التوت مصدرًا جيدًا للألياف بما فيها الألياف القابلة للذوبان، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول الألياف القابلة للذوبان يبطئ حركة وصول الطعام للجهاز الهضمى ومن ثم يؤدى إلى تقليل الشعور بالجوع، والاحساس بالشبع.

- يحتوى التوت على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سى وفيتامين ك، بجانب معادن النحاس والفولات، كما يعتبر أقل أنواع الفاكهة من حيث عدد السعرات الحرارية "43".

- تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة بالتوت تساعد على تقليل الالتهابات بالجسم، حيث إن أنماط الحياة الحديثة قد تؤدى إلى التهاب مفرط طويل الأمد بسبب الإجهاد وعدم تناول نظام غذائى صحى، وقد تتسبب هذه الالتهابات فى الإصابة بأمراض السكر والقلب والسمنة.

- يساعد التوت على خفض مستويات الكوليسترول بالجسم حيث يعتبر غذاء صحى للقلب، وأثبتت الدراسات أن التوت الأسود والفراولة يساعدان فى خفض نسبة الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

- مضادات الأكسدة بالتوت قد تساعد فى حماية البشرة لأنها تتحكم بالجذور الحرة وتمنع ارتفاعها وهى المسئولة عن الجلد، حيث أن ارتفاعها يؤدى إلى تلف الجلد والشيخوخة مبكرًا.

- التوت يحتوى على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والتى قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتشير الدراسات التى أجريت على الحيوانات إلى أن التوت يحمى الجسم من سرطان المرىء والفم والثدى والقاولون.