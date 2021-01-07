شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للمكرونة الاسباجتى ..منها مصدر للفيتامينات والمعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمكرونة الاسباجتى فوائد عديدة على صحة الإنسان، باعتبارها مصدرا جيدا للحديد منخفض الدهون، بخلاف الأنواع الأخرى من المكرونة. كما تمنح الاسباجتي الجسم طاقة، لأنها مكونة من دقيق وماء، والدقيق هو مصدر الكربوهيدرات، ويحتاج جسم الإنسان أن تمثل الكربوهيدرات حوالي 45 إلى 65 بالمائة من نسبة السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان، حيث تعتبر الكربوهيدرات أساسية لنظام غذائي صحي خاصة إذا كانت نباتية. وفقًا لموقع "instyle" الألماني.

ينصح خبراء التغذية بتناول الإسباجيتى كذلك، لما فيها من البروتين والدهون الصحية كمصدر للسعرات الحرارية يضمن عدم زيادة الوزن.

ما هى الإسباجتى؟

تصنع المكرونة الاسباجتى عادة من دقيق السميد ويعود أصلها إلى إيطاليا، وهناك عدة طرق متنوعة وشهية لاعداد المكرونة الاسباجتى لعل أشهرها بالصلصة مع الثوم والزيت، ومع صلصة اللحم والبولونيز وصلصة ألفريدو وغيرها.

وتعود أصل كلمة مكرونة "إسباجتى" إلى إيطاليا، وهى بالإيطالية تسمة "spaghetto"، وتعنى "خيط رفيع" أو "خيوط".

فوائد المكرونة الاسباجتى الصحية

1- مصدر ممتاز للكربوهيدرات التى تزود الجسم بالطاقة لأنها مكونة من دقيق وماء، حيث يعتبر الدقيق مصدر الكربوهيدرات ويحتاج جسم الإنسان أن تمثل الكربوهيدرات حوالى 45 إلى 65 بالمائة من نسبة السعرات الحرارية التى يتناولها.

2- تعتبر إسباجيتى المصنعة من الحبوب الكاملة مصدراً جيداً للألياف التى تلعب دورًا فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، كما تعزز عملية الهضم وإخراج الفضلات بجانب دعمها للجهاز المناعى، وتمد الجسم بالطاقة وتوفير نشاط إضافى.3- تحتوى على نسبة عالية من السوائل مما يعطيك شعورًا بالشبع لمدة أطول ما يمكنك من الحفاظ على الوزن.

4- تقوم بتأمين مادة "السيروتونين" إلى الدماغ لضمان الشعور بالشبع والراحة.

5- تعتبر المكونة الاسباجتى مصدرًا أساسيًا لعدة فيتامينات ومعادن إلى جانب الألياف التى تحتويها، حيت يحتوى مقدار نصف كوب من هذه المكرونة على 90 سعرة حرارية، و2 جرام من الألياف، وكذلك يحتوى على الكالسيوم والحديد.

6-بجانب ذلك، إذا تناولت المكرونة الاسباجيتى بالصلصة سيضمن لك الاستفادة من عناصر غذائية هامة، حيث يحتوى نصف كوب من هذه الصلصة على فيتامين أ وسى بجانب الكالسيوم والحديد، حيث تلعب مادة الليكوبين المتوفرة بالطماطم دورًا هامة فى وقاية الجسم من السرطان خاصة "البروستاتا".