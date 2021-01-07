شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يساعد اللوز فى إنقاص الوزن.. وما هى أضرار الإفراط فى تناوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر خبراء التغذية "اللوز" الفائز الأكبر بين المكسرات من حيث المذاق والفوائد الصحية التى يمنحها للجسم، حيث إن للوز ملف غنى بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية مقارنة بغيره من أنواع المكسرات الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

هل يساعد اللوز فى انقاص وزن الجسم .. وما علاقته بالرجيم ؟

أشارت إحدى الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية يحتوى على 80 جرامًا من اللوز، يساعد على فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 62٪ مقارنة بنظام غذائى يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة.

كما يعتبر اللوز خيار سهل لتناول الوجبات الخفيفة، حيث يقلل من الحاجة إلى تناول خيارات غير مرغوب فيها ومحملة بالسعرات الحرارية.





كيف يساعد اللوز على تعزيز الشعور بالشبع ؟

يحتوى اللوز على نسبة عالية نسبيًا من البروتين والألياف والتى تُعزز الشعور بالشبع، ومن ثم فقدان الاحساس بالجوع لفترة أطول، وهو ما يساهم فى انقاص الوزن.





- ما هى أنواع اللوز خفيفة السعرات الحرارية ؟

عند تناول أى طعام ضمن نظام غذائى متبع لإنقاص الوزن لابد من اختيار نوع يحتوى على أقل عدد من السعرات الحرارية، ومن ثم يجب اختيار نوع اللوز الأقل من حيث السعرات الخام، حيث يحتوى على 162 سعرًا حراريًا مقارنة باللوز المحمص بالعسل الذى يحتوى على 167 سعر حرارى، بينما يحتوى اللوز المحمص فى الزيت على 170 سعر حرارى.

وفقًا لآراء خبراء النظام الغذائى فإنه ينصح بتناول 8-10 حبات من اللوز يوميًا، حيث تعتبر هذه الكمية مثالية لصحة الجسم وتساعد فى إنقاص الوزن وبناء العضلات وأيضًا فى تسريع نمو الشعر.

- ما هى أضرار الإفراط بتناول اللوز ؟

من المؤكد أن تناول الكثير من اللوز له أثار جانبية سيئة، فهو يحتوى على نسبة دهون والإكثار من تناولة قد يؤدى إلى صعوبات فى التنفس والشعور بالاختناق، وقد يسبب أيضًا حدوث تسمم الجسم وإحداث مشاكل أخرى بالجهاز الهضمى، لذلك يفضل الالتزام بتناول قدر معين من اللوز يوميًا حتى نحقق الاستفادة منه وتفادى الأضرار.