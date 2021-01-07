21 مليون مصاب بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات الصحة العامة، الأربعاء، أن مزيدا من الأمريكيين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 بشكل يفوق أي وقت مضى منذ بدء الجائحة، بينما تخطى عدد إصابات المرض حاجز 21 مليونا وارتفعت الوفيات في معظم أنحاء الولايات المتحدة في وقت تتأخر فيه جهود التطع

وحسب إحصاء رويترز لبيانات الصحة العامة، بلغ عدد حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 رقما قياسيا هو 130834 في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في حين بلغت الوفيات 3684 حالة مسجلة ثاني أعلى عدد وفيات في يوم واحد بسبب الوباء.



وتعني هذه الحصيلة الضخمة أن، الثلاثاء، شهد وفاة شخص كل 24 ثانية بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وبحسب تحليل رويترز فقد تجاوز إجمالي عدد الوفيات 357 ألفا بما يعني أن شخصا من كل 914 أمريكيا توفي بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وستكون هناك حاجة إلى حملة تطعيم عالمية ضخمة لتحقيق مستوى من المناعة الجماعية يمكن أن يضع حدا للوباء المدمر المستشري في معظم أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى مع ظهور مزيد من سلالات الفيروس المتحورة سريعة العدوى.

