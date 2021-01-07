ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا 35% خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء، بنسبة 35% على الأقل في إيطاليا خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 548 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقابل 649 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 20331 من 15378 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم إجراء 178596 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 في اليوم السابق في مقابل 135106 اختبارات في اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا 76877 وفاة بكوفيد-19 منذ اكتشاف تفشي المرض بالبلاد في 21 فبراير/ شباط، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا بلغ 2201 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 23174، الأربعاء، أي أقل 221 مريضا عن اليوم السابق. وجرى إدخال 183 مريضا لوحدات العناية الفائقة مقابل 202 الثلاثاء.

وزاد العدد الحالي للمرضى في وحدات العناية الفائقة حالتين إلى 2571 مريضا.