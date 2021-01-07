شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا فتكات.. إغلاق أكبر منتدى نسائي عربي على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق منتدى فتكات، أشهر المنتديات النسائية وأقدمها على الإنترنت، ولم يعرف السبب بعد، حيث تفاجئ عضواته برسالة وداع من المنتدى تقول: «حبيباتي الفتوكات عدی 12 سنة على صحبتنا الجميلة أحلى صحبة وأحلى لمة ودلوقتى مضطرين آسفين إننا نقفل فتكات نهائيا متمنين لكم دوام الصحة والعافية، استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنحبكم».

تشتهر منتديات فتكات النسائية بمناقشة العديد من الموضوعات في شتي المجالات خصوصا الموضوعات التي تهتم بها الأسر العربية، والنساء بشكل عام، وعن طريق النقاش بين عضوات المنتدى يتم حل الكثير من المشكلات الاجتماعية.

منتدي فتكات

يذكر ان المنتديات الاجتماعية مثل «منتدى فتكات» انتشرت بشكل كبير في الأعوام السابقة قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أخذت مكانها وسيطرت على اهتمامات الجمهور، وذلك لسلاسة الاستخدام والسرعة الكبيرة، كما أن التكاليف الباهظة التي ينفقها أصحاب المنتديات «منتدى فتكات» على الصيانة وتقديم خدمة بشكل أفضل، كل هذا اصبح عائقا كبيرا في استمرارية المنتديات.