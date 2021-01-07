شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أماكن مخصصة لمرضى كورونا بالمستشفيات يحدمن انتشار الفيروس عبر الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع " HealthSite" إن فيروس كورونا ينتقل من خلال الهواء الجوى بالمستشفيات والغرف المغلقة، حيث يمكن أن يحدث الانتقال الجوي أثناء الإجراءات الطبية التي تولد الهباء الجوي، لذلك يوصى الخبراء بتحديد أماكن معينة بالمستشفيات لمرضى كورونا.

وقال الموقع، وجدت دراسة جديدة أجرتها المعامل في حيدر أباد بالهند، أن هناك أدلة جديدة على أن خطر انتقال فيروس كورونا التاجي الجديد عبر الهواء منخفض جدًا فقط إذا تم الحفاظ على مسافة جسدية كافية، وتجنب التفاعل لفترة طويلة مع شخص مصاب.

تشير دراسة أجراها علماء بمركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية "CCMB " بالهند إلى أن فرصة التقاط فيروس كورونا في الهواء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الغرفة، و أعراضهم، ومدة التعرض.

وأوضح الموقع، إن تحديد مناطق بالمستشفيات لحالات فيروس كورونا، وحالات أخرى للغير تعتبر استراتيجية ناجحة لمنع العدوى.

وقال الموقع، إنه تم العثور على فيروس كورونا في عينات الهواء بأجنحة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا، ولكن ليس بأجنحة غير المصابين بفيروس كورونا، يشير هذا إلى أن وضع حدود بالمستشفيات كان استراتيجية فعالة.

أظهرت الدراسة أيضًا أن فرص التقاط فيروس كورونا بالهواء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الغرفة، وحالة الأعراض، ومدة التعرض.

وفقًا للدراسة، عندما أمضى مرضى كورونا ساعات طويلة في غرفة، تم العثور على الفيروس في الهواء لأكثر من ساعتين حتى على بعد مترين من أماكن جلوسهم، لكن بالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أظهروا أن الفيروس لا ينتشر بعيدًا عنهم عندما يجلسون في غرفة دون أن يلاحظوا تدفق الهواء بسبب مروحة أو مكيف.

يُعرَّف الانتقال المحمول جواً بأنه انتشار عامل مُعدٍ بسبب انتشار (الهباء الجوي) التي تظل معدية عند تعليقها في الهواء لمسافات طويلة، يمكن أن يحدث الانتقال الجوي لفيروس كورونا أثناء الإجراءات الطبية التي تولد الهباء الجوي، وتناقش منظمة الصحة العالمية، جنبًا إلى جنب مع المجتمع العلمي، بشكل نشط ما إذا كان فيروس كورونا قد ينتشر أيضًا من خلال الهباء الجوي في غياب إجراءات توليد الهباء الجوي، لا سيما في الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة.

كيف ينتقل فيروس كورونا؟

تشير الدلائل الحالية إلى أن انتقال فيروس كورونا يحدث في المقام الأول بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشرأوالوثيق مع الأشخاص المصابين من خلال الإفرازات المصابة مثل اللعاب والإفرازات التنفسية، أومن خلال قطرات الجهاز التنفسي، والتي يتم طردها عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث أو يغني.

خلال فترة، "ما قبل الأعراض"، يمكن أن يكون بعض الأشخاص المصابين معديين، لذلك، يمكن أن يحدث الانتقال من حالة ما قبل الأعراض قبل ظهور الأعراض.

كيف يمكنك ايقاف انتقال العدوى؟

كل هذه النتائج تظهر أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يبقى في الهواء لبعض الوقت، لذلك فهى تعزز أيضًا أهمية الإرشادات الوقائية لفيروس كورونا التي لدينا بالفعل للحد من هذا الوباء، إذا تأكدنا من اتباع بروتوكولات النظافة مثل غسل اليدين بانتظام واستخدام الأقنعة بشكل فعال ومنع الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض من الاختلاط في الأماكن العامة، فيمكننا البدء في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أكثر، يمكن أن يساعد اكتشاف الحالات الإيجابية وعزلها مبكرًا في منع الانتشار بين أفراد الأسرة الآخرين في بيئة منزلية أيضًا، ارتدِ أيضًا قناعًا عالي الجودة كلما خرجت من منزلك.

وقال الموقع، يوصى باستخدام الأقنعة المصنوعة من القماش لمنع انتقال العدوى بين عامة السكان في المناطق العامة، خاصةً عندما لا يكون التباعد ممكنًا، وفي مناطق الانتقال المجتمعي، قد تساعد الأقنعة في حماية الآخرين، لأن مرتديها قد يصابون قبل ظهور أعراض المرض، يجب أن تتماشى سياسة ارتداء القناع أو غطاء الوجه مع الإرشادات الوطنية أو المحلية، عند الاستخدام، يجب ارتداء الأقنعة والعناية بها والتخلص منها بشكل صحيح.