شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الدوار الشديد وعدم التوزان علامة مبكرة لإصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في موقع تايمز أوف إنديا timesofindia، عن أن الدوخة باتت من أهم الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، حيث أظهرت عن معاناة مصابى الفيروس التاجى بالإرهاق والجفاف وانخفاض مستويات ضغط الدم التي تجعل المصاب يشعر بالدوخة، كأحد المؤشرات لإصابتك بالفيروس.

وأكد الباحثون بالدراسة أن الشعور بالدوخة المستمرة تكون علامة لايمكن تجاهلها لإصابتك بفيروس كورونا، فإن الشعور بالدوار أو نوبات الإغماء يمكن أن يشير إلى علامات على المظاهر العصبية المرتبطة بـالفيروس، حيث تكون علامة على تدهور الحالة الصحية للمريض خاصة إذا لم ترافقها اعراض أخرى.

وأكدت الدراسة أن بجانب الأعراض الشائعة لإصابتك بالفيروس مثل الحمى والسعال وفقدان حاسم الشم والتذوق، فإن الدوار قد يكون عرضا جديدا انضم إلى أعراض الإصابة بالفيروس التاجى، والتي ترتبط بالعدوى الفيروسية والحمى والشعور بالضيق.

وقالت الدراسة إن الشعور بالدوار قد يكون من المظاهر السريرية التي يسببها فيروس كورونا، والتي تصيب المرضى خلال فترة ظهور المرض عليهم والتي عادة يعقبها أعراض تنفسية أخرى.

وحددت الدراسة أن الشعور بالدوخة قد تكون من ضمن العلامات المبكرة لاصابتك بالفيروس التاجى، وقد تتطور الى الإصابة بمضاعفات مزمنة، حيث قد تكون علامة قاتلة على تأثر المخ والخلايا العصبية، والتي قد ينتج عنها الهذيان والارتباك وفقدان الذاكرة والارتباك .

وأوضحت الدراسة أن كبار السن قد يكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات عصبية تصل لحد الارتباك والدوار الشديد، والإحساس بالسقوط واختلال التوزان، والذى يكون ناتج عن التهاب كبير في العصب الدهليزي ، وهو المسؤول عن إرسال معلومات إلى عقلك حول التوازن والتنسيق، والذى قد يؤدى إلى مشاكل في الاتصال والتزامن مما يجعل الشخص يشعر بالدوار وفقدان التوازن.

وأوضح الباحثون أيضا ان الإصابة بالدوار الشديد قد يكون علامة على تلف عصبي، والتي ينجم عنها النوبة القلبية والجفاف ومشاكل الأعصاب.