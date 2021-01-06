صورة لمسؤولين تثير غضب اللبنانيين.. "وزير الدبكة والكاتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت سجّل فيه لبنان رقما قياسيا بإصابات كورونا كان بعض المسؤولين يخالفون الإجراءات الوقائية بجلوسهم معا على طاولة طعام.

المثير أن من بين هؤلاء كان وزير الصحة الذي لا يتوقف عن "وعظ" اللبنانيين، وكان يخالف الإجراءات الوقائية بجلوسه مع حوالي 20 شخصا يتناولون الطعام معا.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع عددا من الأشخاص في غرفة واحدة على مائدة طعام، وعلى رأسها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال أحمد حسن المحسوب على حزب الله، ووزير الاقتصاد راوول نعمة، وهو ما استدعى انتقادات وسخرية واسعة في صفوف اللبنانيين الذين تداولوا الصورة التي أظهرت كذلك عدم التزامهم باجراءات الوقاية من كورونا.

وأكثر ما أثار غضب اللبنانيين أن من يظهر في الصورة هو الوزير الذي لا يكف عن إرشاد اللبنانيين وتقديم النصائح لهم ويلومهم عن انتشار الفيروس، علما أنها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها "حسن" تعليمات وزارته.

وسبق وانتشر له قبل أشهر فيديو وهو يرقص ويشارك في "الدبكة" في حفل تكريم له، ومن ثم مشاركته في قطع الكيك في مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله.



ولاقت الصورة ردود فعل مستنكرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر الإعلامي سلمان عنداري الصورة على حسابه وقال: "غداء طويل عريض" بحضور وزير الصحة ووزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد وولائم وتجمعات.. لا تباعد ولا إجراءات.. الكيل بمكيالين وانفصام المواقف.. وبالنهاية يقولون إن الحق على الناس".

وكتب الناشط السياسي وضاح صادق ساخرا: "وزير الصحة قوي كثيرا.. كل مرة يتفوق على نفسه ويكون قدروة في الصحة ومعه مجموعة ما يسمون بالمسؤولين".

بدورها كتبت الناشطة رلى صالح: "وزير الصحة يأكل والكمامة على فمه"، مضيفة ساخرة: "وزير الدبكة والكاتو ختمها بمشاركته على طاولة غداء".

ويدخل لبنان، الخميس، المرحلة الثالثة من الإقفال العام بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات بحيث أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 4166 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و21 حالة وفاة، ما رفع العدد التراكمي إلى 199925 اصابة.

واليوم وصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي الوضع الصحي في لبنان بالخطير جدا، فيما حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض من "أرقام أسوأ في الأسابيع المقبلة".

وأكد عراجي في حديث تلفزيوني أنه لم يعد هناك أسرة فارغة في المستشفيات.

وأكد: "إمكانياتنا ليست كفرنسا وبريطانيا وغيرها، فهذه الدول أخذت إجراءات أقوى ولديها قطاع صحي قوي"، لافتا إلى "أن الناس الملتزمة تدفع الثمن بسبب انعدام ثقافة الوعي لدى البعض الآخر".