متلازمة الأيض الغذائي.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متلازمة الأيض الغذائي أو التمثيل الغذائي هي حالة يعاني منها الكثير من الناس، وهو مصطلح طبي يطلق على مزيج من بعض الأمراض.

وهذا المزيج قد يشمل أمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مما يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب والشرايين والإصابة بالسكتة الدماغية.

إليكم أسباب وأعراض متلازمة الأيض الغذائي وطرق الوقاية منها.

متلازمة التمثيل الغذائي

متلازمة الأيض الغذائي ليست نوعا من الأمراض، لكنها مجموعة من عوامل الخطر مثل ارتفاع نسبة السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم وزيادة دهون البطن، مما يمهد إلى حدوث بعض الأمراض الخطيرة، ومنها أمراض الأوعية الدموية والقلب، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

والجدير بالذكر أنه يمكن السيطرة على متلازمة الأيض الغذائي من خلال التغيرات في نمط الحياة.





أسباب الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي:

مقاومة الأنسولين

الأنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز ويوجد الكثير من الأشخاص يعانون من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يعرضهم إلى الإصابة بمرض السكري.

كما ترتبط مقاومة الانسولين بزيادة الوزن في البطن.

السمنة

أثبتت الدراسات أن السمنة تعد من أكثر العوامل التي تتسبب في متلازمة التمثيل الغذائي، خاصة سمنة منطقة البطن والتي تزيد من خطر الإصابة بها.

اتباع نمط حياة غير صحي

تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة الأطعمة، التي تحتوي على الدهون والزيوت المهدرجة مع عدم ممارسة النشاط البدني تتسبب في الإصابة بمتلازمة الأيض.

كما أن التدخين يعتبر من مسببات متلازمة الأنسولين الغذائي.

الاضطراب الهرموني

عادة ما تلعب الهرمونات دورا في الإصابة ببعض الأمراض المختلفة، ومنها على سبيل المثال متلازمة تكيس المبايض الذي يتسبب في متلازمة التمثيل الغذائي، فضلا عن التأثير على الخصوبة.

أعراض الإصابة بمتلازمة الأيض الغذائي:

اتساع محيط الخصر حيث يبلغ عند الرجال 101 سم أو أكثر، وعند النساء 88 سم أو أكثر.

يكون معدل ضغط الدم 85/ 130 مليمتر زئبقي أو أكثر.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وانخفاض نسبة الدهون الجيدة، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

عدم القدرة على التحكم في مستويات السكر بالدم.

الإصابة بالالتهابات والتورمات في الجسم.

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طرق الوقاية من متلازمة الأيض الغذائي:

هناك العديد من الطرق التي تساعدك في الوقاية من الإصابة بمتلازمة الأيض "التمثيل" الغذائي، وهذا طريق التغيير في نمط الحياة اليومية ومنها: