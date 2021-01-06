المغرب يرخص لاستخدام لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت وزارة الصحة المغربية الترخيص بشكل مؤقت للاستخدام العاجل للقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد.

وبهذا تكون المملكة المغربية أول بلد في المنطقة يُرخص لاستعمال تلقيح كورونا، وذلك بعد أسابيع قليلة من تعليمات ملكية بتنفيذ حملة واسعة للتلقيح ضد كورونا.



والثلاثاء، استقبل المغرب الدفعات الأولى من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، عبر طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية، قادمة من بيكين.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، أكد فيها أن المغرب اقتنى حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس كورونا لكل من “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس وأمر بمجانيتها بهدف تأمين تغطية المغاربة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس التاجي والتحكم في انتشاره.