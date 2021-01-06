شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون السعودية 2021» تتيح كود خصم مجاني علي كل المنتجات عبر (amazon.sa) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتم رواد الانترنت، من المملكة العربية السعودية، بالبحث عن كلمة «أمازون السعودية» خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث «جوجل»، وذلك للحصول على كود خصم امازون السعودية 2021، الذي يقدم العديد من الخصومات على الأجهزة وكافة المشتريات.

جاء ذلك، بعد قيام أمازون، بإنشاء موقع جديد تابع لها يهتم بجمهور السعودية ،تحت اسم (أمازون السعودية)، ويقدم العديد من الخدمات عبر الانترنت لأبناء المملكة.

امازون السعودية 2021 كود الخصم

يوفر موقع أمازون سعودية، الكثير من الخدمات التقنية، أهمها حالياً «كود الخصم»، الذي يرغب بالحصول عليه، الكثير من سكان المملكة العربية السعودية. يعمل الكود المجانى على توفير نسبة عالية من الخصومات المميزة للمستهلكين، على المنتجات المعروضة عبر الموقع، والتى قد تصل إلى نصف السعر.

أيضًا، وفقًا لما أعلنته «أمازون»، فإن كود الخصم، يوفر الكثير من الخصومات والتي تصل أحيانًا لأكثر من 75% على الكثير من المنتجات. والكود المتاح للجميع هو (Saudi15).

ولفت الموقع إلى أنه للحصول على الخصم، فقط قم نسخ هذا الكود ووضعه أثناء عملية الشراء من الموقع الرسمي لأمازون بالسعودية.. يمكنك الدخول إلى المنصة عبر الضغط من هنــــــــــا

كود خصم آخر امازون السعودية (amazon.sa)

كما اعلنت أمازون، أن هناك كود آخر للمستهلكين من أجل استخدامه في الشراء، بحد أدنى للخصم من موقع أمازون بالسعودية، والذي يصل إلى 15% لكافة المنتجات.

وأوضحت الشركة أنه كل ما عليكم نسخ (KSA15)، وبعدها استخدامه داخل المكان المخصص له.

وكانت أمازون، أعلنت في يونيو 2020، عن إطلاق منصة تسوقها رسمياً في المملكة العربية السعودية تحت اسم «amazon.sa»، لتستبدل بذلك موقع «سوق.كوم».

وأتاحت الشركة العملاقة، لعملاء متجر أمازون السعودي التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية، بالإضافة إلى توفير منتجات مختلفة تغطي 34 فئة من بينها: المستلزمات المنزلية، والإلكترونيات والملابس، والمنتجات الغذائية وأدوات الطبخ .