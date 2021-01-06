شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فحص كورونا الجماعى فى عيادات الأسنان قد يمنع الانتقال الصامت للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة، وجامعة ستراثكلايد أن فحصًا جماعيًا للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض في جراحات الأسنان في جميع أنحاء أسكتلندا قد يمنع الانتقال الصامت للفيروس.

طب الاسنان وكوورنا

أظهرت الدراسة أنه من بين إجمالي مرضى الأسنان الذين اختبرتهم العيادة، تبين أن حالة 22 مريضًا بدون أعراض كانت إيجابية وأنهم مصابون بكورونا.

وتعزز نتائج الدراسة الفكرة القائلة بأن هذا الشكل من الفحص الجماعي بدون أعراض يمكن أن يساعد في اكتشاف ومنع سلاسل كورونا الجديدة والحد من انتشار فيروس كورونا للأفراد المعرضين للخطر.

خدمات طب الأسنان وسط الوباء

نظرًا لخطر انتقال العدوى المرتبط بتلقي رعاية الأسنان، خلال فترة الإغلاق في اسكتلندا، لم تتمكن جميع ممارسات طب الأسنان من رؤية المرضى، ويستمر تعطيل خدمات طب الأسنان بقدرة منخفضة بشكل كبير خلال الجائحة.

حتى لو أعيد فتح العديد من العيادات بالفعل في "الوضع الطبيعي الجديد" ، فإن الاحتياطات المستمرة تشمل فحص أعراض كورونا واستخدام معدات الحماية الشخصية المحسنة (PPE).

للمساهمة في اختبار فيروس كورونا ومراقبته في اسكتلندا ، قامت فرق طب الأسنان بفحص المرضى للتأكد من عدم ظهور أعراض لديهم ويمكن تدريبهم بسهولة على إجراء اختبار مسحة كورونا.

عدوى COVID-19 في مرضى الأسنان

تسلط الدراسة، الضوء على انتشار كورونا، بدون أعراض ومخاطر النقل المرتبطة به، في جميع أنحاء اسكتلندا، دعا 31 مركزًا للعناية بالأسنان المرضى الذين تم فحصهم بدون أعراض والذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات للمشاركة.

بعد الحصول على الموافقة اللفظية للمريض، وتاريخ الأعراض، والملف الاجتماعي الديموغرافي، حصل ممارسو طب الأسنان على عينة مجمعة من مسحة الفم والبلعوم والأنف باستخدام مجموعات اختبار معيارية.

وعلى مدار حوالي 13 أسبوعًا، من إجمالي 4032 مريضًا تم اختبارهم، أثبت 22 مريضًا إصابتهم بالفيروس، بمعدل إيجابي إجمالي قدره 0.6 %، وتمت متابعة جميع المرضى المصابين من قبل البرنامج الوطني لتتبع المخالطين.

وأوضح الفريق أن "معدل الإيجابية في هذه المجموعة من المرضى يعكس الانتشار الأساسي في المجتمع في ذلك الوقت". وأشار الباحثون إلى أهمية استخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات مكافحة العدوى عندما ترتفع مستويات العدوى في المجتمع، هذا مفيد لتقليل إجهاد فريق الرعاية الصحية مع استمرار انتشار الوباء.

حتى الآن ، هناك أكثر من 85.73 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 1.85 مليون حالة وفاة، وسجلت الولايات المتحدة والهند أكبر عدد من الحالات ، مع ما لا يقل عن 20.82 مليون و 10.35 مليون حالة ، على التوالي.

أظهرت العديد من الدراسات أن حاملي الأعراض يشكلون تهديدات لأولئك الذين يختلطون بهم خلال فترة معينة، وتحدد المراقبة المجتمعية من هم الناقلون، ويمكنها تقييم انتشار العامل الممرض بدقة أكبر الذى يساعد في النهاية على احتواء انتشاره.