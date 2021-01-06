أهمية أخذ الحوامل لقاحاً ضد الإنفلونزا الموسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 10:46 مساءً - إن شعور نسبة كبيرة من الحوامل بالدفء خلال فصل الشتاء، هو شعور كاذب يؤدي إلى عدم ارتداء الحامل الملابس الواقية من البرد والتعرض لتقلبات الطقس من دون أي إجراءات احتياطية ما يزيد من نسب إصابتها بالرشح والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

د. جلال الشريف

لماذا تشعر الحامل بالدفء؟

الشعور بالدفء

يكشف الدكتور جلال الشريف اختصاصي أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن زيادة إفرازات الهرمونات المتصلة بالحمل ومنها هرمون البروجسترون الأساسي يعمل على توسيع الأوعية الدموية المحيطة لدى الحوامل ما يزيد من شعورهن الدائم بالدفء بنسبة أكبر مقارنة مع النساء غير الحوامل، وهو شعور كاذب، ما يدفع الحامل إلى عدم ارتداء الألبسة التي تحمي من البرد وتقلبات الطقس، ويرافق ذلك ضعف المناعة، ويجعلها عرضة لأمراض الشتاء وأهمها الرشح والتهابات الجهاز التنفسي ما يتطلب من الحامل المزيد من الإجراءات الاحتياطية والوقائية؛ تجنباً لأي أمراض تزيد من معاناتها.

ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا

مع جائحة كوفيد19 أصبح لقاح الإنفلونزا أكثر ضرورة لحماية المرأة الحامل من الإصابة بأي نزلات برد، أو أعراض مشابهة لفيروس كوفيد19 لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك قبل دخول فصل الشتاء، أو في أي مرحلة من مراحل الحمل خلال أشهر الشتاء. كما أن السيدات الحوامل أو الراغبات بالحمل عليهن أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاختلاط مع مراعاة التباعد الاجتماعي في هذه الظروف من الوباء، كما يجب الالتزام باستخدام الكمامة الطبية وتعقيم اليدين وغسلهما بالصابون بشكل مستمر.

سلوكيات خاطئة للحامل في الشتاء

لا تكثري من الكافئين

1 – قد تتناول الحامل خافضات الحرارة عند شعورها بالدفء الزائد والإحساس بارتفاع في درجة الحرارة، وعند شعورها بهذه الأعراض الأفضل مراجعة الطبيب المختص لإجراء فحص دقيق وتحديد مدى حاجة الحامل لأي برامج علاجية من عدم ذلك، وإذا تطلب الأمر أي مخفضات للحرارة بإمكانها تناول خافضات الحرارة، بالذات الباراسيتامول العادي مع أقراص فيتامين سي، لتعزيز المناعة.

2 - إن الإكثار من شرب الأعشاب التي قد تكون مضرة بالجنين والحامل، ومنها مشروب القرفة الذي يمنع على الحامل تناوله طوال فترة الحمل، لتسببه في تحريض هرمون "الأكسوتوسن" الذي يؤدي إلى حدوث تقلصات شديدة، وبالتالي حدوث ولادة مبكرة وإجهاضات.

3 - إن الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بمقدار أكثر من كوبين من الحجم الصغير من القهوة يومياً، يضر بالحامل، والأفضل الابتعاد عن ذلك خلال فترة الحمل، والأفضل استشارة أخصائية التغذية؛ لتحديد الأنواع المسموح بتناولها لتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على الجنين أو الحامل.

نصائح على الحامل اتباعها خلال موسم الشتاء

مارسي الرياضة





1 - يجب تناول الفيتامينات، خاصة الفوليك أسيد لعدة أشهر قبل الحمل.

2 - الحرص على تناول الأغذية الصحية الطازجة الغنية بالفيتامينات التي تعزز من مناعتها.

3 - الراحة التامة وتجنب الخروج أثناء تقلبات الطقس، وإن اضطرت لذلك يجب ارتداء الألبسة الواقية التي تحمي من انخفاض درجات حرارة الجو وتقلبات الطقس.

4 - الحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة خلال هذا الفصل، وذلك بإجراء تمارين بسيطة وخفيفة تتناسب مع فترة الحمل.

5 - الإكثار من شرب السوائل بالذات السوائل الساخنة ومنها الزنجبيل، فالفيروسات والإنفلونزا تنشط مع نقص السوائل في الجسم التي بدورها تؤدي إلى الجفاف ونقص المناعة.