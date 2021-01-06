شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطح النحاسية تعطل نشاط كورونا فى أقل من دقيقة واحدة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة أن فيروس كورونا، يمكن أن يعطل نشاطه على الأسطح النحاسية في أقل من دقيقة واحدة، وهذه أسرع من نتائج الدراسات السابقة التي استغرق الأمر ما يصل إلى 4 ساعات قبل تعطيل الفيروس.



الاسطح النحاسية وفيروس كورونا

وأظهرت الدراسة ، التي نُشرت على موقع bioRxiv *، أن النحاس معدن قوي مضاد للفيروسات، ويمكن أن يتسبب في تعطيل سريع لمسببات الأمراض على الأسطح التي تعمل باللمس في دقائق معدودة، حيث أكد الفريق أن المعدن قد عطّل الفيروس في أقل من دقيقة واحدة.

النحاس كعامل مضاد للفيروسات

النحاس له صفات متأصلة في مضادات الميكروبات، وعندما يتم تنظيفها بشكل صحيح ومنتظم ، فإن الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع بمواد من سبائك النحاس غير المطلية ستقتل بفعالية مسببات الأمراض المعدية.

في أشكال مختلفة، تم استخدام النحاس على نطاق واسع في الأبحاث والأوضاع السريرية لتقليل مخاطر التلوث الجرثومي والفيروسي. ومن ثم ، فقد استكشفت العديد من الدراسات استخدام الأسطح والمواد النحاسية لمكافحة انتشار كورونا.

لكن كيف يعطل النحاس الفيروسات؟ يدمر النحاس قدرات التكاثر والانتشار للفيروسات، مثل فيروس كورونا والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، علاوة على ذلك، يمكن للنحاس القضاء على الكائنات المسببة للأمراض مثل فيروس كورونا والإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والفطريات بعد فترة قصيرة من التعرض.

في دراسة سابقة قام بها الباحثون، أظهروا أن الفيروس التاجي البشري 229E (Hu-CoV-229E) ، وهو الفيروس الذي يسبب نزلات البرد ، يعيش لأكثر من 5 أيام على الأسطح غير الحية مثل الزجاج والمعادن والبلاستيك، وفي الدراسة ، أظهروا التعطيل السريع للفيروس في غضون 10 دقائق على أسطح نحاسية مختلفة.

فيما أشارت دراسة أخرى، كانت واحدة من أولى الدراسات التي أظهرت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش عدة أيام على أجسام غير حية، إلى أن النحاس استغرق 4 ساعات لإبطال مفعول فيروس كورونا، ولاستكشاف إمكانات النحاس المضادة للفيروسات بشكل أكبر ، كرر الفريق عملهم السابق على فيروس كورونا.

استخدم الباحثون كوبونات معدنية ، بما في ذلك النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ، وقام الفريق بإزالة الفيروس من أسطح الاختبار بعد نقاط زمنية مختلفة باستخدام وسط عدوى ومعايرة بقاء الفيروس المعدي باستخدام فحص البلاك.

أقل من دقيقة واحدة للقضاء على الفيروس

وجد الباحثون أنه لم يكن هناك فيروس قابل للحياة تم استرداده من النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالنحاس بعد دقيقة واحدة من التعرض.

ومع ذلك ، لاحظ الفريق أن استبدال الأسطح المعدنية الموجودة بمواد نحاسية يعد مكلفًا، ولكن يقترح الفريق أن طلاء الأسطح المعدنية والبلاستيكية الحالية بالنحاس قد يكون طريقة أرخص وأقل تكلفة للحصول على سطح ذاتي التعقيم.

على الرغم من أن تركيب هذه الأسطح قد يكون متأخرًا وسط الوباء ، إلا أنه يمكن أن يساعد في تفشي الفيروس في المستقبل، كما يمكن استخدامها في أماكن الرعاية الصحية والأماكن العامة الأخرى حيث يُعتقد أن انتقال العدوى مرتفع ، مثل المستشفيات ووسائل النقل العام.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا، يمكن أن ينتشر خلال الأسطح الملوثة التي يتم لمسها عادةً (المعروفة أيضًا باسم "fomites") ، مثل مقابض الأبواب والطاولات وقضبان السلم ومقابض الهاتف.