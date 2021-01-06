شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير جهاز استشعار ورقى لاكتشاف فيروس كورونا فى بضع دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أستاذ بجامعة ماريلاند بالتيمور بالولايات المتحدة، عن تطوير جهاز استشعار كهروكيميائي ورقي يمكنه اكتشاف كورونا في أقل من خمس دقائق. وفقا لموقع sciencedaily|.

وقال الباحث، إن هذا اختبار جزيئي "حيث اكتشفنا جزيئات جديدة يمكنها الارتباط بالمادة الوراثية الفيروسية بدقة عالية، ونطبق هذه الجزيئات مع الجسيمات النانوية المصنوعة من الذهب، ويتم ترسيب هذه المواد على ركيزة ورقية تحتوي على الجرافين عالي التوصيل".



جهاز استشعار ورقى

وأضاف:"بسبب الموصلية العالية لكل من الذهب والجرافين ، تصبح هذه المنصة شديدة الحساسية في اكتشاف التغيرات في الإشارات الكهربائية، ونظرًا لأن المادة الوراثية الفيروسية تخضع للتهجين باستخدام المجسات الجزيئية ، فإنها تسبب تغييرًا في الاستجابة الكهربائية للمستشعر، تعمل هذه العملية على تسريع نقل الإلكترون وعندما تنتشر على منصة الاستشعار، ينتج عنها زيادة في إشارة الخرج وتشير إلى وجود الفيروس".



اختبار كورونا

وكان الدافع الرئيسي لعمل الباحثين، هو تطوير حل قابل للترجمة لهذه المشكلة يمكنه تحديد الحالات الإيجابية لـ كورونا، ربما في غضون بضع دقائق دون الوصول إلى أي من التقنيات الآلية المتقدمة.

كيف اختبر المستشعر؟

اجتاز المستشعر عملية تحقق واسعة النطاق في إعداد المختبر باستخدام فيروس كورونا وحمضه الفيروسي RNA، وبمجرد تحقيق ذلك ، تم إجراء التحقق السريري باستخدام عينات مسحة من البلعوم البشري تم جمعها من مرضى مصابين بفيروس كورونا.

يمكن تطبيق البحث على أمراض أخرى

وأضاف الباحث، أنه يمكن تطبيق النهج الجديد على أمراض أخرى، "فقد طورنا تقنية منصة يمكن تطبيقها للكشف عن العديد من الأمراض الأخرى ، عن طريق تبديل العنصر الكيميائي المسئول عن الارتباط بالمادة الجينية المستهدفة.وأثبتنا أن اختراعنا يمكن تطبيقه بنجاح على أمراض معدية أخرى من أصول بكتيرية وفيروسية.ونسعى أيضًا إلى الحصول على موافقة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) من إدارة الغذاء والدواء، وبالنسبة للنهج الكهروكيميائي، نجري مناقشات مبكرة مع العديد من الشركات المهتمة".

جدير بالذكر أن ظهور جائحة فيروس كورونا أدى إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها حياتنا حرفيًا، حيث يتطلب الانتشار السريع لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة ، تشخيصًا دقيقًا وواسع النطاق لمنع انتقال هذا الفيروس.

ولكن هناك ندرة في الاختبارات التشخيصية السريعة إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى التقنيات الآلية المتقدمة لجميع مراكز التشخيص، وخاصة المراكز البعيدة.