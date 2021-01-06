شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تؤكد تراجع الإقبال على لقاح الورم الحليمى بسبب منشورات الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صادرة عن مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض CDC، إلى تراجع الاقبال على تناول لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى، داخل الولايات المتحدة الامريكية، نتيجة الصورة الذهنية السلبية التي كونتها مواقع التواصل الاجتماعى عن المضاعفات التي قد تصيب من يتلقى اللقاح، مما أدى إلى تراجع استخدامه مع زيادة معدلات انتشاره، طبقا لتقرير نشر في موقع medicalxpress.

وأوضح تقرير مراكز السيطرة الامريكى، أن المنشورات التي شنها موقع فيسبوك مؤخرا حول المضاعفات الناجمة عن تناول لقاح فيروس الورم الحليمى هي السبب وراء تراجع الإقبال عليه، على الرغم من أنه أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يرتبط فيروس الورم الحليمي البشري بمشاكل صحية بما في ذلك الثآليل التناسلية والسرطانات.

وأوضح التقريرأن لقاح فيروس الورم الحليمى متوفر منذ عام 2006 للمساعدة في وقف الفيروس، وعلى الرغم أن كافة البيانات الصحية الرسمية على مدار 12عاما تدعم فعالية وسلامة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، إلا أن معدلات التطعيم في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال منخفضة.

وأرجع التقرير إلى أن الاتجاه السلبى الذى سيطر على منشورات الفيس بوك بحق اللقاح تسبب في خلق تصور خاطئ للمخاطر الصحية للقاح، حيث أن 40% من منشورات الفيسبوك تؤكد على وجود مضاعفات خطيرة تلحق بمن يتناول اللقاح.

وأكدت التقارير أن موقع فيسبوك يعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة بين البالغين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة رسائل مخاطر لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، خاصة أن تراجع استخدامه يتسبب في تهديد صحي أكبر من الفيروس أو المرض الذي يمنعه.