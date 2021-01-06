ما الوقت الذى يستغرقه لقاحا فايزر ومودرنا لتدريب الجسم على محاربة كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - تعمل لقاحات شركتا فايزر ومودرنا الأمريكيتين على تدريب الجسم على محاربة فيروس كورونا، واللقاحان يعملان بتقنية جديدة حتى يقوما بدورهما في تقوية مناعة الجسم لمواجهة الفيروس التاجي وهي mRNA، والتي تتضمن قطعًا من المواد الجينية لفيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى قد تستغرقه لقاحات فايزر ومودرنا لتدريب الجسم على محاربة كورونا.

ووفقاً لموقع "إنسايدر" فإن تقنية MRNA تعلم الجهاز المناعي في الجسم التعرف على بروتين يسمى "بروتين السنبلة" وهو ميزة فريدة لفيروس كورونا الجديد يلتصق من خلاله بالخلايا البشرية، ثم يقوم الجسم بعد تطوير المناعة بمهاجمة هذا البروتين إذا اكتشفه عند الإصابة الفعلية بفيروس كورونا.

وقال د. ويسلي ويلفورد، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إدارة الصحة بمقاطعة جيفرسون في ولاية ألاباما الأمريكية، إن اللقاح يعمل بسرعة ، ولكن ليس على الفور سيستغرق جسمك بعض الوقت لبناء استجابة مناعية قوية ستوفر لك الحماية ، وللأسف ، هذه الحماية لا تأتي بمجرد أن توضع الإبرة على جلدك."

وأوضح "بمجرد أن يتم تطعيمك ، والحصول على كلتا الجرعتين ، لا يزال عليك الانتظار من أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل أن تبدأ حقًا في التفكير في إعادة الانخراط في الكثير من الأنشطة."

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يمكن أن توفر الحقنة الأولى لشركة Pfizer حماية تصل إلى 52٪. ولكن بعد أسبوع من الحقنة الثانية ، تنخفض فرصة الإصابة بفيروس كورونا إلى 5٪ فقط.

هذا يعني أنه إذا تلقى شخص ما حققتين من Pfizer بفاصل 21 يومًا بالضبط ، فلا يجب أن يتوقعوا الحماية الكاملة حتى شهر تقريبًا (28 يومًا) بعد الجرعة الأولى.

نتائج مودرنا متشابهة. وفقًا لنتائج التجربة ، قد توفر اللقطة الأولى حماية جيدة ، بحوالي 90٪ ، بعد 14 يومًا. لكن ليس من الواضح ما مدى استمرار هذه الحماية ، أو مدى جودتها حقًا ، لأن كل شخص تقريبًا في التجارب حصل على جرعة معززة ثانية بعد 28 يومًا.