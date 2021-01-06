شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: بعض المتعافين من كورونا قد يتعرضون لمضاعفات لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أجرتها المجلة العلمية البريطانية التابعة لجامعة يل ونشرها موقع MedRxiv، أن العديد من مرضى فيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات مزمنة تجعلهم غير قادرين على العودة للعمل لمدة تصل إلى 6 أشهر، خاصة للمصابين الذين يعانون من أعراض الفيروس الطويلة التي تستمر حتى بعد التعافى.

وقالت الدراسة إن العديد من المرضى الذين يعانون من مرضى كورونا، يظلون يعانون من مضاعفات مزمنة تمنعهم من العودة إلى عملهم إلا بعد مرور نصف عام من التعافى، مما يجعلم عرضة لفقد وظائفهم بسبب عدم قدرتهم الصحية على العمل.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الأعراض التي تؤثر على صحة المتعافين من فيروس كورونا تكون تعرضهم لحالة يطلق عليها "الضباب الدماغى" الذى يصيبهم بالإرهاق المستمر والتعب المنهك.

وأجريت الدراسة على أكثر من 3700 مريض كورونا، من 56 دولة حول العالم، وتراوحت أعمارهم في في أوائل العقد الخامس، حيث توصلت النتائج إلى أن 96% من المصابين ظلوا يعانون من أعراض فيروس كورونا المزمنة ومضاعفتها لمدة 90 يوما.

وأوضحت الدراسة أن أبرز الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها بعد ستة أشهر شملت الشعور بالإرهاق والخلل الإدراكي والضيق بعد الجهد المبذول، بالإضافة إلى تفاقم الأعراض بعد اى مجهود بدني أو عقلي بسيط، حيث أكد المرضى على تعرضهم لانتكاسات كانت تحدث خلال التمرين والنشاط البدنى أو العقلى والإجهاد، على الرغم من مرور 6 أشهر على التعافى.

وأوضحت الدراسة أن 45% من الأشخاص الذين يعيشون مع مرض كورونا المزمن أصبحوا لديهم جدول منخفض من الأعمال مقارنة بقبل تعرضهم للإصابة.