حصيلة قياسية لفيروس كورونا في بريطانيا.. وجونسون يرد بالبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الأربعاء، حصيلة مقلقة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 62322 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، وهو مستوى قياسي من الإصابات.

كما سجلت 1041 وفاة في غضون 24 ساعة، لتتجاوز هذه الحصيلة للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل عتبة الألف وفاة.

وبذلك ارتفعت الوفيات في بريطانيا جراء الجائحة إلى 77346 حالة، وهي من أعلى المعدلات في أوروبا إلى جانب إيطاليا.

وأظهرت بيانات الثلاثاء تسجيل 60916 إصابة جديدة بكورونا و830 وفاة.



و قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.



وأدلى جونسون بالتعليقات في البرلمان ردا على طلب لتحديث المعلومات بشأن جهود الحكومة لاختبار فعالية اللقاحات مع السلالات الجديدة.