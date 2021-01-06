رئيس البرتغال يعزل نفسه طبيا بعد مخالطة مصاب بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الأربعاء، إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير/ كانون الثاني. وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.



وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، قال مكتب ريبيلو دي سوزا "إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس".



وقال البيان إن "ريبيلو دي سوزا ينتظر قرارا من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها بالمنزل".

