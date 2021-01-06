تحول كبير بمجلس الشيوخ ينعش مخاوف الأسهم الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الأربعاء، مع تزايد المخاوف من زيادة التدقيق الرقابي على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وتتزايد مخاوف المستثمرين من زيادة الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.

وحسب رويترز، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.8 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 30362.78 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.7 نقطة أو 0.39% ليسجل 3712.2 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 152.8 نقطة أو 1.19% إلى 12666.15 نقطة.

الديمقراطيون يعلنون الفوز

وأعلن الديمقراطي جون أوسوف، الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، مؤكداً أن فوزه سيمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وحسب وكالة فرانس برس، قال أوسوف في بيان نشرته قنوات التلفزيون: "جورجيا، شكرا جزيلا على الثقة التي أوليتموها لي.. يشرفني دعمكم، وتقديركم، وثقتكم، وأتطلع لخدمتكم".

ولم تعلن وسائل الإعلام الأميركية نتائج الاقتراع بعد، كما لم يقر خصم أوسوف الجمهوري ديفيد بيردو بهزيمته.



بينما في الاقتراع المتعلق بالمقعد الثاني، من المتوقع أن يهزم رافاييل وارنوك الجمهورية كيلي لوفلر سيدة الأعمال البالغة من العمر 50 عامًا التي عُينت في مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وسيمثل فوز كلا الديمقراطيين تحولاً سياسياً في ولاية سيطر عليها الجمهوريون طيلة عقدين لكن بايدن فاز بها في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني على دونالد ترامب.

كما أن الفوز بالمقعدين سيعطي الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس ويعزز سلطات بايدن.