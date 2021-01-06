شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأجسام المضادة ضد كورونا تتطور بعد أسبوعين من الجرعة الثانية للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رانديب جوليريا مدير معهد الهند للعلوم الطبية" AIIMS" إن الناس سيطورون أجسامًا مضادة واقية ضد فيروس كورونا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.



تكوين الاجسام المضادة

قال كبير اختصاصي أمراض الرئة، أيضًا إن لقاح فيروس كورونا الذي تم إدخاله في الهند سيكون فعالًا مثل أي لقاح طورته دول أخرى، قالت وزارة الصحة بالهند إنها مستعدة لطرح لقاح كورونا في غضون أسبوع تقريبًا.

وأكد الدكتور جوليريا قوله: "تتطور مستويات الحماية من الأجسام المضادة بشكل عام بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية"، مضيفا أنه في حين أن التطعيم ضد كورونا سيكون تطوعيًا، فمن المهم أن يحصل الأفراد على جرعتين من اللقاح لتحسين الاستجابة المناعية ضد العدوى.



الجرعة الثانية كفيلة بتوليد الاجسام المضادة

قال الدكتور جوليريا إن الأفراد المصابين بفيروس كورونا، يجب أن يؤجلوا تطعيمهم لمدة 14 يومًا على الأقل بعد انتهاء الأعراض لأن الشخص المصاب بعدوى نشطة قد يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا للآخرين في موقع التطعيم، كما قال إن أولئك الذين لديهم حالة مرضية مشتركة واحدة أو أكثر يجب أن يأخذوا لقاح كورونا لحماية أنفسهم لأنهم يقعون في فئة عالية الخطورة، مضيفًا أن أدويتهم لن تتداخل مع فعالية اللقاح.

في حديثه عن التدابير الوقائية التي يجب على الأشخاص اتباعها في موقع إعطاء اللقاح، اقترح الدكتور جوليريا أن يستريح الأفراد في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة على الأقل بعد الحصول على اللقاح، مضيفا أنه يجب على المرء إبلاغ أقرب أخصائي طبي في حالة ظهور أي أعراض أو إزعاج عند تلقي اللقاح.