شكرا لقرائتكم خبر عن %24 من مرضى كورونا لا تعود لهم حاسة الشم خلال 60 يوما من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن جامعة باريس ساكلاي Paris-Saclay ، أن (24.1 %)، من مرضى كورونا المتعافين لا تعود لهم حاسة الشم خلال 60 يوم امن الإصابة. ولكن الغالبية العظمى (95 %) من جميع المرضى يستعيدون حاسة الشم بعد 6 أشهر من الإصابة.وفقا لما نشر فى صحيفة ديل ميل البريطانية.



ربع المرضى الذين يعانون من فقدان الشم من كورونا

أوضحت الدراسة أن التقييمات السريرية أثبتت فقدان حاسة الشم في 54.7٪ من الحالات الخفيفة و 36.6٪ من الحالات المتوسطة إلى الحرجة من فيروس كورونا، ولكن بعد شهرين لا يزال ما يقرب من ربع المرضى يعانون من قلة الرائحة، والمعروفة أيضًا باسم فقدان الشم.



مرضى كورونا وفقدان الشم

فحص الباحثون البيانات مجهولة المصدر من أكثر من 2000 شخص في 18 مستشفى أوروبية مختلفة.

وقال البروفيسور جيروم ليتشين ، المؤلف الرئيسي للدراسة في جامعة باريس ساكلاي المنشورة في مجلةJournal of Internal Medicine.": ضعف حاسة الشم أكثر انتشارًا في أشكال كورونا الخفيفة منه في الأشكال المتوسطة إلى الحرجة ، ويستعيد 95٪ من المرضى حاسة الشم عند 6 أشهر بعد الإصابة.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​وقت حدوث هذا "الخلل الشمي" الذي أبلغ عنه المرضى كان 21.6 يوم، وقال العلماء إن المرضى الصغار قد يكون لديهم معدل أعلى من فقدان الشم مقارنة بكبار السن.

وأضاف البروفيسور ليتشين: في شهرين من المتابعة، استعاد 75 % إلى 85 % من المرضى حاسة الشم وفقًا للتقييمات الشمية الذاتية والموضوعية.



فقدان الشم

تتكون الفرضية الرئيسية الكامنة وراء الانتشار العالي لفقدان حاسة الشم في مرضى كورونا المعتدل من اختلافات في الاستجابة المناعية للعدوى لدى المرضى الخفيفين والمتوسطين إلى الحرجين.

تم اختبار موضوعات الدراسة باستخدام 16 قلمًا للرائحة وتم تحليلها لمدة 30 و 60 يومًا ، ثم بعد ستة أشهر بعد الإصابة الأولية.

تم تعريف المرضى ذوى الأعراض الخفيفة على أنهم أولئك الذين ليس لديهم دليل على وجود التهاب رئوي فيروسي أو نقص الأكسجة - نقص الأكسجين - وعادة ما يتعافون في المنزل ، في حين أن الحالات الشديدة تنطوي على نقلهم إلى المستشفى.ولكن وفقا للباحثين، هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتحديد معدل الشفاء على المدى الطويل للمرضى.

يعد فقدان الحواس والشم والتذوق من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا، وتظهر البيانات الجديدة أنه يؤثر على 86 % من الأفراد المصابين بحالات خفيفة.

ومع ذلك ووفقا لتقرير صحيفة " الديلى ميل" ، فإن 4.5 % فقط من الأشخاص المصابين بالحالات المتوسطة و 6.9 % في الحالات الشديدة إلى الحرجة يقولون إنهم يعانون من هذه الأعراض.