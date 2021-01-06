وكالة الأدوية الأوروبية تستأنف تقييمها للقاح موديرنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستأنف وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، الأربعاء، تقييمها للقاح موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا فيما تواجه دول الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد الإصابات وسط بطء في حملات التطعيم.



وتتفاقم الأزمة الصحية الناتجة عن وباء "كوفيد- 19" في كل أقطار العالم بعد فترة الأعياد خصوصا في الولايات المتحدة التي سجّلت، مساء الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة في الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 3930 وفقا لأرقام جامعة "جونز هوبكنز" المرجعية، بالإضافة إلى 250 ألف إصابة جديدة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء وسجّلت 357067 وفاة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1,85 مليون شخص على مستوى العالم.

وساء الوضع في البلاد لدرجة بدأت خدمات الطوارئ تقنين الأكسجين والأسرة في لوس أنجلوس، فيما طلب من المسعفين التوقف عن نقل بعض المرضى الذين أصيبوا بسكتة قلبية مع احتمالات شبه معدومة بالبقاء على قيد الحياة إلى المستشفيات.

وأجازت وكالة الأدوية الأوروبية في 21 ديسمبر/كانون الأول، لقاح "فايزر/بيونتك"، الذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية، والذي ما زال اللقاح الوحيد المصرح به في أوروبا.

وينبغي للوكالة الآن أن تتخذ قرارا بشأن لقاح شركة موديرنا الأمريكية، التي يرأسها الفرنسي ستيفان بانسيل.

وقالت الهيئة الناظمة الأوروبية التي تتخذ في أمستردام مقرا لها، مساء الإثنين، إن "المناقشات" بشأن هذا اللقاح "ستستمر يوم الأربعاء".

وقدّمت الوكالة موعد اجتماع لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري الذي كان مقررا في 12 يناير/كانون الثاني.

وحصل هذا اللقاح في 18 ديسمبر/كانون الأول على موافقة طارئة من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير "إف دي إيه" بعد أسبوع من الموافقة على لقاح فايزر/بيونتك.

وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وتلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة أولى الجرعتين من لقاح موديرنا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، داعية جميع الأمريكيين إلى تلقى اللقاح أيضا.

20 درجة مئوية تحت الصفر

يتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر خلافا للقاح فايزر/بيونتك، الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله.

وأظهر اللقاحان معدلات فعالية مماثلة، وفقا لمختبراتهما، تبلغ 95 في المئة (فايزر) و94,1 في المئة (موديرنا).

ورغم إطلاق حملات التطعيم في 27 ديسمبر/كانون الأول في العديد من البلدان الأوروبية بلقاح فايزر/بيونتك، فإن هذه الحملات تتقدم بشكل أبطأ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية أخيرا: "من الواضح أن مثل هذه الجهود المعقدة تواجه دائما صعوبات".