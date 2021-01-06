شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحديثات آبل لأجهزة Mac في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال مؤتمر المطورين العالمي العام الماضي، أكدت شركة أبل أنها ستنقل مجموعة منتجاتها بالكامل بعيدًا عن شركة إنتل «Intel» لاستخدام معالجات أبل الخاصة «Apple Silicon» القائمة على ARM.

معالجات «Apple Silicon» هي المعالجات التي تم تصميمها من قبل شركة أبل، والتي يتم تسويقها تحت مسمى سيليكونات أبل، وهي عبارة عن نظام على شريحة ونظام في حزمة صممت باستخدام بنية ARM بشكل أساسي.

وتم إطلاق أول أجهزة Mac التي تستخدم المعالج M1 العام الماضي. وكانت أجهزة MacBook Air وMacBook Pro وmac Mini وفق المعايير الإجمالية لأجهزة Mac تضعها في مرتبة متقدمة جدًا على أجهزة ويندوز 10 «Windows 10» المماثلة.

ووفقا لمجلة فوربس تستمر خطط أبل في طرح معالجات «Apple Silicon» الجديدة عبر مجموعة MacBook. والتالي لتحديث Apple Silicon سيكون جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة وMacBook Pro ذو المواصفات الأعلى.

وتم بالفعل إعادة تصميم الكمبيوتر المحمول مقاس 16 بوصة الذي يعمل بنظام التشغيل MacOS بشكل طفيف على الشاشة لتقليل حجم الإطار مقارنة بالكمبيوتر المحمول مقاس 15 بوصة الذي تم استبداله.

وإذا قامت أبل بالتبديل المتوقع إلى شاشات mini-LED مع تباينها المتزايد وألوانها الأكثر إشراقًا وخفض متطلبات البطارية، فمن المحتمل أن تقدم أجهزة MacBooks 2021 تحديثًا للتصميمات المتعبة الحالية لأجهزة كمبيوتر MacOS المحمولة.

ووفقا لموقع «MacRumors» كشفت التقارير من محلل أبل Ming-Chi Kuo الستار عن عدد من المنتجات لعام 2021، بما في ذلك دخول أبل إلى استخدام التسويق القائم على الموقع باستخدام جهاز «AirTags» وهو بمثابة جهاز تتبع.