شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أمريكى يستقبل حالات لأطفال مصابين بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع أيضًا عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، ووفقًا للأطباء في مستشفى رادي للأطفال، في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك ارتفاع كبير في عدد حالات متلازمة الالتهاب المتعدد التى تصيب الأطفال من مرضى كورونا مؤخراً.

ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C)؟

رغم أن الأطفال أقل عرضة لمضاعفات كورونا أشارت التقارير الأخيرة إلى زيادة في عدد حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال المصابين بكورونا، ووفقًا للبحث، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).

وبالرغم من أن معظم الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد عانوا من أعراض خفيفة فقط، فإن الأطفال الذين أصيبوا بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أصيبوا بالتهاب حاد في أعضاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي الدماغ أو الجلد أو العينين.

قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس كورونا الذي طور متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) أعراضًا مختلفة بخلاف العلامات الأكثر شيوعًا لكورونا.

اعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال

- حمى لا تزول لأكثر من يومين.

- ألم البطن

- إسهال أو قيء

- طفح جلدي أو تغيرات في لون الجلد

- صعوبة في التنفس

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، منذ مايو ، كان هناك أكثر من 1200 حالة من متلازمة الالتهاب المتعدد على مستوى البلاد، و23 حالة وفاة.

نظرًا لارتفاع عدد الحالات المصابين بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة في مستشفى رادي للأطفال بالهند، قالت الدكتورة جين بيرنز، مديرة عيادة مرض كاواساكي في رادي، "إننا نشهد عددًا ثابتًا من الحالات القادمة" وأضافت "إنها أكثر بكثير مما رأيناه في سبتمبر وأغسطس".