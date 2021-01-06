شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تكتشف إصابتك بالشوكة العظمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشوكة العظمية من الأمراض التي تؤرق الكثيرين خاصة أن الألم يكون شديدا وتزداد حدته بمرور الوقت، ويكون بمثابة شوكة أو "دبوس" تصيب قدمك دون سابق إنذار، لذا نتناول خلال السطور التالية أبرز الأعراض وكيفية تشخيص إصابتك بها، طبقا لتقرير نشر في موقع Webmd

أرجع التقرير أن أسباب الإصابة بالشوكة العظمية إلى حدوث التهاب بالقدم، والذى يصاب كعب القدم والأصابع، ويكون ناتج بسبب ترسيب الكالسيوم بتلك الأطراف التي تسبب ألم الشوكة العظمية.

وحدد التقرير أبرز الأعراض التي تنبهك لإصابتك بالشوكة العظمية:

1.وجود الم شديد بمنطقة كعب القدم قد يتشابه هذا الألم وكأن مسمار اخترق قدميك، ويزداد الألم عند الاستيقاظ من النوم.

2.الاشعة هي السبيل الوحيد لتشخيص حالتك ومدى اصابتك بالشوكة العظمية التي يتم إجراؤها على كعب القدمين.

3.اصابتك بقدم "الفلات فوت" من أبرز مضاعفات الشوكة العظيمة الناتجة عن قطع الغشاء المبطن للقدم

4.عند الشعور بالألم الناتج عنها لابد أن تخضع لفحوصات وجلسات موجات فوق صوتية أو جلسات الليزر .

5.قد يكون اللجوء الى العمليات الجراحية من ضمن الحلول لإنهاء الألم الشديد الناتج عنها من خلال المنظار حيث يتم تنظيف مكان الالتهاب لإنهاء حدة الألم.

وأوضح التقرير على أهمية تجنب بعض الممارسات الخاطئة التي يعتاد عليها الفرد بشكل يومى، والتي قد تكون سببا لاصابته بالشوكة العظيمة، مثل تجنب الوقوف لفترات طويلة، أو اصابتك بالوزن الزائد الذى يجعلك عرضة للإصابة.