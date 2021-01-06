شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يوافق على الاستخدام الطارئ للقاح مودرنا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة تنظيم اللقاحات في الاتحاد الأوروبي على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من شركة مودرنا Moderna اليوم الأربعاء بعد اجتماع الخبراء لمراجعة اللقاح، وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، التي تقيّم اللقاحات للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبي، بالموافقة على اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وبحسب موقع "إنسايدر" فإن بحصول لقاح مودرنا على موافقة المفوضية الأوروبية، يصبح ثاني لقاح لكورونا يسمح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي بعد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأعطت وكالة الأدوية الأوروبية تصريحًا باستخدام الطوارئ لقاح Pfizer و BioNTech في 21 ديسمبر ، وتم توزيع الجرعات الأولى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في بيان حول لقاح Moderna ، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها "أجرت تقييماً شاملاً للبيانات المتعلقة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته وأوصت بالإجماع بمنح تصريح تسويق مشروط رسمي من قبل المفوضية الأوروبية."

وأضافت أن المفوضية ستسرع في عملية اتخاذ القرار هذه وبدء التطعيم.وإذن التسويق المشروط هو آلية تنظيمية تتيح الوصول المبكر إلى الأدوية في حالات الطوارئ.

وأضاف إيمير كوك، الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة: "يوفر لنا هذا اللقاح أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية".

وأضاف أن الوكالة ستواصل مراقبة البيانات المتعلقة بسلامة وفعالية اللقاح، وقال إن عمل الوكالة "سيسترشد دائمًا بالأدلة العلمية والتزامنا بحماية صحة مواطني الاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في ديسمبر.