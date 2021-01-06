المصابون بالأورام الصلبة لديهم نفس مستوى الاستجابة المناعية لكورونا عند الأصحاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - يتربص كورونا بالأجسام ضعيفة المناعة، الأمر الذي زاد من قلق المصابين بالسرطان باعتبار مناعتهم ضعيفة، لكن يحسب دراسة جديدة فإن الحقيقة تبدو مغايرة للشائعات، وكتب في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال”. وجاء فيه …

وجدت دراسة جديدة أن مرضى السرطان الذين يعانون من الأورام الصلبة قادرون على محاربة عدوى الفيروس التاجي مثل الأشخاص الذين لا يعانون من المرض.

لكن يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أقل قدرة على محاربة كوفيد-19 بسبب استجابة مناعية أقلّ بعد الإصابة.

تأتي النتائج من دراسة جديدة تمولها Cancer Research UK وتقدم بصيصاً من الأمل لمرضى السرطان الذين يميلون إلى الاحتماء أثناء فترة الإغلاق.

قال مارتن ليدويك ، رئيس التمريض في Cancer Research UK: “قد يشعر الأشخاص المصابون بالسرطان وعائلاتهم بالقلق بشكل خاص بشأن الفيروس ، لأن أنواع معينة من السرطان وعلاجه يمكن أن تقلل من القدرة على مكافحة العدوى.

“تبدأ هذه الدراسة بإعطاء بعض الطمأنينة لأولئك الذين يعانون من أورام صلبة ولكنها تدعم الأدلة التي تشير أن الأشخاص الذين يعانون من سرطانات الدم قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

“يجب على أي شخص يخضع لعلاج السرطان الاستمرار في اتباع نصيحة أطبائهم خلال الوباء لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس.”

يعتبر مرضى سرطان الدم في أي مرحلة من مراحل العلاج ضعفاء سريرياً للغاية وبالتالي يندرجون في الفئة الرابعة ذات الأولوية العليا لأخذ التطعيم.

وتمّ وضع هذه المجموعة جنباً إلى جنب مع من هم فوق ال70 عاماً، في القائمة التي أصدرتها اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) ، وتعهد بوريس جونسون بتطعيم جميع الأشخاص في هذه المجموعة بحلول منتصف فبراير.

وفقاً لأحدث الأبحاث، فإن الاستجابة المناعية لـكوفيد-19 هي نفسها لدى الأشخاص الذين يعانون من أورام صلبة مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم سرطان.

وكان هذا هو الحال حتى عندما كان المرضى في المراحل المتقدمة من السرطان ويتلقون العلاجات.

قام الباحثون بتقييم عينات الدم والبحث عن أدلة على الاستجابة المناعية لدى 76 مريضاً بالسرطان. وقد كانت نتيجة إحدى وأربعون منهم إيجابية لـ كوفيد-19 في حين أن 35 منهم لم يصابوا بالعدوى.

وقال الباحثون إن كلتا المجموعتين كانت قادرة على تكوين استجابة مناعية قوية لعدوى كوفيد-19 الأولية ، وبعد ذلك طورت مستويات عالية من الأجسام المضادة التي بقيت موجودة حتى بعد 78 يوماً من التعرض للفيروس.

ومع ذلك ، وجد الباحثون أن مرضى سرطان الدم اختلفوا في قدرتهم على الاستجابة للفيروس التاجي ، حيث لم يتمكن الكثيرون من التخلص من الفيروس لمدة تصل إلى 90 يوماً بعد ظهور العلامات الأولى للعدوى.

إنّ السرطانات التي تؤثر على الخلايا من نوع B -وهو نوع من الخلايا المناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في الذاكرة المناعية- هو أمر مثير للقلق بشكل خاص ، لأنها تمنع بشدة قدرة الجسم على محاربة العدوى.

وقالت الدكتورة شيبا إرشاد ، مؤلفة الدراسة وعالمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من كلية كينغز في لندن: “في حين أننا بحاجة إلى الالتزام بالحذر ، فإن دراستنا توفر بعض الثقة والطمأنينة لمقدمي الرعاية بأن العديد من مرضانا المصابين بالسرطانات الصلبة سيقومون باستجابة مناعية جيدة ضد الفيروس ، وسيستطيعون تطوير الأجسام المضادة ونأمل أن يستأنفوا علاج السرطان في أقرب وقت ممكن.

“تشير هذه الاستنتاجات إلى أن العديد من المرضى على الرغم من كونهم يخضعون لعلاجات مثبطة للمناعة سوف يستجيبون بشكل مرضٍ للقاحات كوفيد-19.

“بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطانات الدم ، وخاصة أولئك الذين يعانون من الأورام الخبيثة في الخلايا B ، قد لا يكون هذا ممكناً حتى عند إصدار لقاحات كوفيد-19.

“يشير عملنا إلى أنهم قد يكونون عرضة للعدوى المستمرة على الرغم من تطوير الأجسام المضادة ، لذلك ستركز المرحلة التالية من دراستنا على مراقبة استجابتهم للقاحات.

“في الوقت الحاضرإنّ أفضل طريقة لحمايتهم قد تكون عبر تطعيم جميع مقدمي الرعاية لتحقيق مناعة القطيع في العيادة.”