الحبل السري لحديثي الولادة قد يكون علاجاً لمرضى كوفيد-19 الشديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - يحاول العلماء اكتشاف المزيد من العلاجات للفيروس التاجي، على الرغم من توفر اللقاحات، وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه…

وفقاً للعلماء ، فإن الخلايا الجذعية الموجودة في الحبال السرية للأطفال حديثي الولادة يمكن أن توفر علاجاً منقذاً للحياة للأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة الخطورة من فيروس كورونا.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ميامي أن استخدام الخلايا الجذعية على المرضى الذين تقل أعمارهم عن 85 عاماً ضاعف فرصهم في النجاة من كوفيد-19 وكان ناجحاً في كل حالة.

كما يدعي الباحثون أن الخلايا الجذعية تشفي الجهاز التنفسي بسبب قدرتها الفريدة على تجديد وإصلاح الأنسجة التالفة ذاتياً ، مع وجود خلايا كافية في حبل سري واحد لتزويد 10000 مريض بالعلاج المنقذ للحياة.

وقال كبير المؤلفين البروفيسور كاميلو ريكوردي ، من جامعة ميامي ، إنهم يحملون مفتاح علاج رخيص وفعال لفيروس كورونا المميت.

وقال ريكوردي: “إنها مثل تقنية القنابل الذكية في الرئة لاستعادة الاستجابة المناعية الطبيعية وعكس المضاعفات التي تهدد الحياة”.

الدراسة ، التي نشرت في مجلة Stem Cells Translational Medicine ، استندت إلى 24 مريضاً تم قبولهم في جامعة ميامي تاور أو مستشفى Jackson Memorial.

لقد أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الشديدة بعد الإصابة بالفيروس – وتم إعطاء كل منهم حقنتين بصرف النظر عن الدواء الوهمي أو الخلايا الجذعية.

كانت نسبة بقاء المريض على قيد الحياة في شهر واحد 91 في المائة في مجموعة عولجت بالخلايا الجذعية-مقارنة بـ 42 في المائة لدى تلك التي أعطيت جرعة وهمية Placebo)

أما الشخص الوحيد الذي توفي على الرغم من العلاج فقد تجاوز سن 85 عاماً.

وجد الفريق أيضا أن وقت الشفاء كان أسرع لدى أولئك الذين يتلقون العلاج – مع عودة أكثر من نصف أولئك الذين عولجوا إلى المنزل في غضون أسبوعين من الجرعة النهائية.

ومع ذلك ، كانت نسبة الذين تخلصوا نهائياً من الأعراض في شهر واحد 80 في المائة ، مقابل أقل من 37 في المائة لدى الأشخاص الآخرين الذين أعطوا علاجاً وهمياً بدلاً من علاج الخلايا الجذعية.

وقال: “تم تسليم دفعتين من 100 مليون خلية جذعية في غضون ثلاثة أيام ، ليصبح المجموع 200 مليون خلية في كل شخص كان ضمن مجموعة العلاج”.

لم تكن هناك آثار جانبية ضارة خطيرة مرتبطة بالعلاج ، وفقاً للفريق وراء الدراسة.

وقال ريكوردي إن الخلايا الجذعية لها نشاط مضاد للميكروبات يعزز تجديد الأنسجة ، وإصلاح الرئتين والأعضاء الأخرى ولذا فقد تم التحقيق في الفوائد التي يمكن أن يكون لها في حالات مثل مرض السكري من النوع 1 لمدة عشر سنوات.

قال المؤلف الرئيسي جياكومو لانزوني: “نتائجنا تؤكد تأثيرها القوي المضاد للالتهابات والمناعي” ، مضيفاً أن الخلايا تمنع “عاصفة السيتوكين” التي يمكن أن تسبب الموت لدى المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 الشديد.

عندما تعطى عن طريق الوريد ، تهاجر الخلايا بشكل طبيعي إلى الرئتين-حيث يلزم العلاج لدى المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

قال العديد من الباحثين إن العلاج بالخلايا الجذعية هو اتجاه لا مفر منه لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروسات مثل الفيروس التاجي الجديد.

وقال ريكوردي: “لقد عرضنا تجربتنا على إدارة الغذاء والدواء ووافقوا على تجربتنا ذات الشواهد المقترحة في أسبوع واحد.”

وهو يخطط الآن لاستخدام الخلايا الجذعية على المرضى الذين لم يصابوا بعد بمرض شديد ولكنهم معرضون لخطر الحاجة إلى التنفس الاصطناعي لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد على وقف تطور المرض.

يخطط ريكوردي ومركز زرع الخلايا التابع لمعهد أبحاث السكري لإنشاء مستودع كبير للخلايا الجذعية الوسيطة الجاهزة للاستخدام والتي يمكن توزيعها على المستشفيات والمراكز في أمريكا الشمالية.

وقال ريكوردي: “يمكن استخدامها ليس فقط لـكوفيد-19 ولكن أيضاً للتجارب السريرية لعلاج أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري من النوع 1”.

“إذا استطعنا غرس هذه الخلايا في بداية مرض السكري من النوع 1 ، فقد نكون قادرين على منع تطور المناعة الذاتية لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً ، وتطور المضاعفات لدى المرضى المصابين بالمرض على المدى الطويل.’