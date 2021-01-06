عدسة لاصقة ذكية يمكنها رصد الحالة الصحية لمستخدمها!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكر موقع Tech Xplore للأخبار التقنية، ابتكار فريق بحثي مشترك من معهد التكنولوجيا المتقدمة (ATI) في جامعة ساري البريطانية، ومختبر الفيزياء الوطني (NPL) البريطاني، وجامعة هارفرد الأمريكية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ومعهد نينغبو للتكنولوجيا في جامعة تشجيانغ الصينية، عدسات لاصقة ذكية، مجهزة بأجهزة استشعار عالية الحساسية، ومتعددة الوظائف، لفحص المؤشرات الحيوية للجسم باستمرار وبطريقة غير جراحية، عبر الدموع.

وبحسب الموقع، صمم الفريق البحثي، العدسة اللاصقة، مع مستشعر ضوئي لاستقبال المعلومات البصرية والرؤية المساعدة، ومستشعر درجة الحرارة لتشخيص أمراض القرنية المحتملة، وجهاز استشعار لمراقبة مستوى الجلوكوز بشكل مباشر من سائل الدموع.

كما ويمكن تجهيزها مع تطبيق خاص ودوائر إلكترونية متكاملة لزيادة إثراء وظائفها، مثل: فحص الوظائف الفسيولوجية في الجسم، والتحكم بالأمراض والمخاطر الصحية، وأخيرا تعزيز الصحة والرفاهية.

بدوره ذكر الدكتور ”يون تشاو“، الباحث المشارك في الدراسة، أن ”ابتكارهم، يقدم رؤية جديدة لتصميم إلكترونيات متعددة الوظائف لإنترنت الأشياء، والتفاعل الإنساني الحاسوبي“.

وأوضح تشاو، أن إستراتيجية تصنيع ابتكارهم للاستشعار الشبكي الرقيق للغاية والقائم على الترانزستورات ”مكون أساس في الإلكترونيات“، تسمح بإضافة مزيد من المكونات الوظيفية الأخرى، لفحص الجسم، مثل: دمج موصل كهربائي مع الخلايا الحية، وأسلاك هوائيات للاتصال اللاسلكي، مبينا أن الفريق البحثي يعمل على تطوير هذه المجالات.

من ناحيته شرح الدكتور ”شقي جو“، الباحث المشارك في الدراسة، أن ابتكارهم يختلف عن العدسات اللاصقة الذكية التقليدية والتي تتكون من مجسات صلبة تقع بين طبقتين من العدسات اللاصقة وتلامس سائل الدموع عبر قنوات استشعار أنظمة دقيقة ”ميكروفلويديك“.

وبيّن جو، أن ”طبقة الاستشعار فائقة الرقة في ابتكارهم يمكن تركيبها مباشرة على العدسة اللاصقة، للحفاظ على اتصال مباشر مع الدموع، إذ إنها متوافقة حيويا، ولا تتداخل مع الترميش أو في مشهد الرؤية“، مشيرا إلى أن ابتكارهم يوفر إشارات متنوعة من العين، يمكن دمجها مع خوارزميات تحليل البيانات المتقدمة، لتوفير تحليل طبي دقيق وشخصي للمستخدمين.

وتم نشر ورقة البحث، والتي حملت عنوان: ”نظام استشعار عدسات لاصقة مدمج وفائق الرقة ومتعدد الوظائف على أساس ترانزستورات MoS2 ”، في مجلة Cell Press العلمية.

يُذكر أن التأثير الهائل لجائحة ”كوفيد- 19“ الأخيرة، مع أمراض أخرى مزمنة، ساهم في تطوير وتطبيق الإلكترونيات الحيوية والأجهزة الطبية بشكل كبير، لمراقبة وتشخيص الحالة الصحية في الوقت الحقيقي.

ومن بين كل هذه الأجهزة، تحظى العدسات اللاصقة الذكية باهتمام واسع، بسبب قدرتها على الرصد المباشر للمعلومات الفسيولوجية، وذلك بحسب “ارم نيوز”.