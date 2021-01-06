الإمارات: 156 ألف فحص كورونا وشفاء 2199 حالة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات عن إجراء 156,553 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك ‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 218,766 حالة.

و‎أعلنت الوزارة عن شفاء 2,199 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 195,520 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 689 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. ‎