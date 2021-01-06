ضوء أخضر لاستخدام لقاح موديرنا في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما)، الأربعاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أجازت في 21 ديسمبر/كانون الأول، لقاح "فايزر/بيونتك"، الذي حصل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.



وحصل لقاح موديرنا في 18 ديسمبر/كانون الأول على موافقة طارئة من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير "إف دي إيه" بعد أسبوع من الموافقة على لقاح فايزر/بيونتك.

وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وتلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة أولى الجرعتين من لقاح موديرنا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، داعية جميع الأمريكيين إلى تلقي اللقاح أيضا.

مميزات اللقاح

يتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين عند 20 درجة مئوية تحت الصفر خلافا للقاح فايزر/بيونتك، الذي لا يمكن تخزينه على المدى الطويل إلا بدرجة حرارة متدنية جدا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، ما أجبر المجموعة على تطوير حاويات خاصة لعملية نقله.

وأظهر اللقاحان معدلات فعالية مماثلة، وفقا لمختبراتهما، تبلغ 95 في المئة (فايزر) و94,1 في المئة (موديرنا).



ورغم إطلاق حملات التطعيم في 27 ديسمبر/كانون الأول في العديد من البلدان الأوروبية بلقاح فايزر/بيونتك، فإن هذه الحملات تتقدم بشكل أبطأ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.