10 وفيات و424 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 424 إصابة جديدة و10 وفيات، وشفاء 1191 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 140 إصابة و912 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 102 ألف و880 شخصا، بينهم 23 ألفًا و899 حالة نشطة، ووفاة 1546 شخصًا.