شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: كورونا السبب الرئيسى الثالث للوفاة بالولايات المتحدة فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير للإحصائيين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منهاCDC، أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا، ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة في عام 2020.ووفقا لتقرير شبكة (CNN)، فإن الوكالة لديها بيانات مبكرة فقط عن الأسباب الرئيسية للوفاة للعام الماضي ولا يزال الباحثون يمشطون هذه الأرقام، لكن البيانات المؤقتة تشير إلى أن فيروس كورونا، ربما تسبب في وفيات في عام 2020 ليحتل المرتبة الثالثة.

وقال الإحصائيون بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "لا يزال لدينا بيانات مؤقتة فقط حتى 26 ديسمبر، ومن المفترض أن نحصل على المزيد من البيانات قريبًا جدًا".



كورونا قد يصنف السبب الثالث للوفاة بالولايات المتحدة

وأضافوا:"حتى هذه النقطة ، نقدر أن هناك ما بين 316252 و 431792 حالة وفاة زائدة في عام 2020، وتظهر بيانات شهادة الوفاة المؤقتة الخاصة بنا من خلال تلك النقطة أكثر من 301000 حالة وفاة تتعلق بـ فيروس كورونا، والتي من المحتمل أن تضعها في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية للوفاة".

وأوضحوا أن "هناك مسافة كافية" بين أعداد الوفيات الناجمة عن السرطان ، السبب الرئيسي الثاني في عام 2019 ، وتلك الناجمة عن الحوادث أو الإصابات غير المقصودة ، وهي رابع سبب رئيسي في عام 2019 ".

في عام 2019 ، قبل ظهور فيروس كورونا ، كانت الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة هي كالتالى:

أمراض القلب (659،041)

السرطان (599601)

إصابات غير مقصودة (173،040)

أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة (156979)

السكتة الدماغية (150،005)

مرض الزهايمر (121.499)

مرض السكري (87،647)

التهاب الكلية (51،565)

الانفلونزا والالتهاب الرئوي (49783)

انتحار (47511)

حتى صباح أمس الثلاثاء، توفي أكثر من 353000 شخص بسبب Covid-19 في الولايات المتحدة حتى الآن ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.