شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستعد لطرح لقاح كورونا خلال 10 أيام من الموافقة الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الهندية في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي في البلاد، "إنها على استعداد لطرح اللقاح في غضون 10 أيام من الموافقات على تفويض الاستخدام في حالات الطوارئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

يأتي إعلان وزارة الصحة الهندية بعد أيام فقط من موافقة منظم الأدوية الهندي على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد كوفيشيلد Covishield و كوفاكسين Covaxinمن شركة بهارات Bharat Biotech's

كما قام المسئولون من وزارة الصحة بتدوين خطة مفصلة حول تسليم اللقاح، شاركوا أيضًا في عملية التوزيع وأجهزة تتبع درجات الحرارة، ذكروا أيضًا أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية لن يحتاجوا إلى تسجيل أنفسهم كمستفيدين لأن بياناتهم عبارة عن قاعدة بيانات مجمعة تم تجميعها على نظام إدارة توصيل اللقاح.

وقال الموقع: سيكون الضعفاء والعاملون الصحيون أول من يحصل على اللقاح، لا توجد أوراق مطلوبة، تم تقديم جميع البيانات وسنقوم بتزويد الحكومة باللقاح، وسيقررون أين سيذهب.

وأضاف الموقع: تريد الحكومة التأكد من أن لقاح فيروس كورونا سيذهب إلى الأكثر عرضة للخطر، نتوقع أيضًا إرسال الدفعة الأولى خلال 7-10 أيام، نتوقع أن تزيد الدفعة الأولى عن 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا، ويمكن أن تصل إلى 60 مليونًا لاحقًا.

وعلى صعيد آخر كان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أكد أن تطعيم العاملين الصحيين والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة هو أسرع طريقة لتحقيق الاستقرار في النظم الصحية، وضمان تشغيل جميع الخدمات الصحية الأساسية وإمكانية حدوث انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي.

وحث جميع الحكومات على العمل معًا والوفاء بالتزاماتها بالتوزيع العادل عالميًا وجميع المجموعات الصيدلانية لزيادة العرض في أسرع وقت ممكن والمشاركة الكاملة في مبادرة كوفاكس التي تتبناها منظمة الصحة العالمية للتوزيع العادل للقاح كورونا.