شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية أمريكة تأمر طواقم الإسعاف بالحفاظ على الأكسجين فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خدمات الطوارئ الطبية فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية أنه من أجل الحفاظ على الأكسجين خلال أزمة كورونا يجب على الخدمات الإسعافية إعطاء الأكسجين فقط للمرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين بشكل خاص، حيث سجلت لوس أنجلوس زيادة بنسبة 905% فى المعدل الأسبوعى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.

وبحسب موقع "إنسايدر" من المقرر أن تقدم الخدمات الإسعافية الأكسجين الإضافى فقط للمرضى الذين تقل مستويات الأكسجين لديهم عن 90%.

وعلى الرغم من أن بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة أو توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون لديهم قراءة طبيعية تبلغ نحو 90%، فإن موقع وزارة الصحة فى مينيسوتا يقول إنه يجب إخطار مقدمى الرعاية الصحية إذا كانت القراءة أقل من 95%.

وتعرضت مقاطعة لوس أنجلوس، التى تخدم ما يقرب من 10 ملايين نسمة، لموجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال موسم العطلات وتم الإبلاغ عن أكثر من 9140 حالة جديدة يوم الاثنين، ليصبح المجموع 827498 كما تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، ليصبح المجموع 10850 .

وسجلت المقاطعة زيادة بنسبة 905% فى المعدل الأسبوعى للحالات الإيجابية منذ الأول من نوفمبر ويقول مسئولو الصحة إن هذا الرقم "من المرجح أن يرتفع".

وقالت الدكتورة باربرا فيرير، مديرة إدارة الصحة العامة فى مقاطعة لوس أنجلوس، خلال إحدى الصحف: "إن انحدار هذا المنحنى مخيف فى تداعياته على نظام الرعاية الصحية وعاملى الرعاية الصحية لدينا، وجميع الأشخاص الذين نهتم بهم".

ووصف مسئولو الصحة فى المقاطعة نقص أسرة العناية المركزة بأنه "أزمة" لكنهم أضافوا أن المستشفيات لم تصدر بعد إعلانًا رسميًا تطالبهم بترشيد المعدات وفرز المرضى.

وقال المسئولون إن مثل هذه التصريحات ستغير مستوى الرعاية للتركيز على "تقديم أفضل الخدمات لأكبر عدد من المرضى"، بدلاً من بذل أقصى جهد ممكن.