شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أمريكى يمنح موظفيه مكافأة 500 دولار لتلقيهم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشفى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية فى تكساس إنه منح مكافأة قدرها 500 دولار للموطفين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا، حيث يعمل بالمستشفى أكثر من 26 ألف موظف، وفقا لموقع TimesNowNews.

وأوضح مارك بوم، الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى هيوستن، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الموظفين، أنه تم إعطاء "مكافأة الأمل" "Hope Bonus"، فى مارس للموظفين لشكرهم على عملهم.

وأشار مارك بوم إلى إن هناك معايير للحصول على لقاح كورونا، وخاطب العاملين الصحيين بقوله "هذه المكافأة شكر لكم على مثابرتكم طوال عام 2020 الصعب، وتناولكم للقاح كورونا، لبث الأمل فى نفوس الناس، مؤكدا أن نظام المستشفى قام بإعطاء اللقاح للموظفين فى 15 ديسمبر".

وقال متحدث باسم المستشفى لشبكة CNN: "تلقى نحو 55% من موظفى هيوستن ميثوديست البالغ عددهم 26 ألفا جرعة أولى على من لقاح فايزر، وآلاف أخرى مجدولة، كما تلقى موظفو هيوستن ميثوديست أيضًا مكافأة قدرها 500 دولار في نوفمبر لشكرهم على عملهم أثناء جائحة فيروس كورونا".