شكرا لقرائتكم خبر عن أزياء كريسماس منفوخة تنشر كورونا فى الهواء وتسبب إصابة 51 بمستشفى بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ارتداء موظف لأزياء منفوخة خاصة باحتفالات الكريسماس في إصابة ما لا يقل عن 51 من موظفي أحد المستشفيات في كاليفورنيا بفيروس كورونا، في الفترة من 27 ديسمبر إلى 5 يناير، وحدث تفشي المرض في مركز Kaiser Permanente San Jose الطبي بعد أن ارتدى موظف في غرفة الطوارئ زيًا قابل للنفخ في عيد الميلاد، وفقاً لموقع "إنسايدر"

أوضح الموقع أن السبب في نشر العدوى من الزي الذى ارتداه الموظف هو وجود مروحة به، حيث نثرت جزيئات معدية من فيروس كورونا عبر قسم الطوارئ.

من جهة ذكرت صحيفة ميركوري نيوز، نقلاً عن بيانات من إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا، أنه منذ 25 ديسمبر أثبتت الاختبارات إصابة ما لا يقل عن 51 من موظفي المستشفى بفيروس كورونا.

وقالت إيرين تشافيز، نائب رئيس المستشفى في تصريح لـ ABC7 News" "لم يكن لدى الشخص الذى ارتدى الزي أعراض كورونا وكان يسعى فقط إلى رفع الروح المعنوية لمن حوله خلال فترة مرهقة للغاية".





وأضافت "إذا كان هناك أي شيء، يجب أن يكون هذا بمثابة تذكير حقيقي للغاية بأن الفيروس منتشر وغالبًا بدون أعراض ، ويجب أن نكون جميعًا يقظين".

وقالت إدارة الصحة في سانتا كلارا: "هذا تذكير صارخ بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل بسهولة عبر الهواء حتى لو تركت حذرًا للحظة يمكن أن يكون له عواقب".

ينتشر الفيروس التاجي بشكل أكثر شيوعًا من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يتنفس الشخص أو يتحدث أو يغني أو يسعل أو يعطس - لكن الأبحاث أظهرت أيضًا أن جزيئات صغيرة محملة بالفيروسات تسمى الهباء الجوي يمكن أن تبقى في الهواء لدقائق أو ساعات في مناطق داخلية سيئة التهوية .

في الأماكن المغلقة ، يمكن للمراوح نفخ هذه الجزيئات المعدية في اتجاه شخص آخر لهذا السبب توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة تجنب المراوح في المنازل عندما يزورها أشخاص من خارج الأسرة المباشرة.

كما تحذر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص من ارتداء أقنعة تحتوي على صمامات أو فتحات تهوية ، والتي يمكن بالمثل طرد الجزيئات المعدية في الهواء المحيط.

وقالت تشافيز: "نحن نتحرك أيضًا بسرعة لاختبار جميع موظفي قسم الطوارئ والأطباء للكشف عن كورونا بين الموظفون الذين تم تأكيد إصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بـبسبب الأعراض لن يأتوا إلى العمل."

ذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن بعض موظفي المستشفى حصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح الفيروس التاجي قبل عيد الميلاد مباشرة - لكن من السابق لأوانه أن يتلقى أي منهم نظام الجرعة الكاملة.

قد يستغرق الأمر أيضًا ما يصل إلى بضعة أسابيع بعد الجرعة الأولى حتى يطور الجسم مناعة في شكل أجسام مضادة ضد الفيروس.

هذا يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإصابة الموظفين الذين تم تطعيمهم بالمرض وقال المستشفى لشبكة ABC7 News إن موظفي الطوارئ "لن يكون من المتوقع أن يكونوا قد وصلوا إلى المناعة عند حدوث هذا التعرض".