نسب الشفاء من كورونا في المغرب تتجاوز المعدل العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد في المغرب، المعدل العالمي.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أن نسبة التعافي من كورونا بالمملكة المغربية، بلغت 93,5% الأحد الماضي، فيما يقدر المعدل العالمي بـ70,7%.



وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة إلى حدود التاريخ ذاته 443802 حالة، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 1222,1 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ عدد الوفيات 7538، بمعدل فتك قدر بـ1,7%. أما عدد المتعافين، فوصل إلى 414972 حالة.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ على مستوى مؤشرات الإصابة بـ"كوفيد 19"، فإن عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة وأقسام الإنعاش لا يزال يشهد تزايدا ملحوظا، وبلغ خلال الأسبوع الماضي 1128 حالة حتى الأحد الماضي.

وحلّ المغرب في المرتبة الـ31 عالميا من حيث عدد الحالات المسجلة، وفي المرتبة الـ37 من حيث عدد الوفيات متراجعا بمركزين، وأيضا في المرتبة الـ39 من حيث عدد الكشوفات التي يتم إجراؤها.