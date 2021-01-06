شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: «مخاوف اللقاح» موجودة منذ تطوير أول لقاح ضد الجدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن تم طرح لقاحات فيروس كورونا، ظهرت بعض المعلومات المضللة التي تعمل على إرباك المشهد وإثارة الخوف من اللقاح.

وأفاد استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن 39% من الناس يقولون إنهم «بالتأكيد أو ربما لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا».

ووفقا لـ «NBC News» قال الأستاذ المساعد ليور بريمبرج في معهد فينشتاين للبحوث الطبية «Feinstein Institutes for Medical Research» الذي أجري بحثا عن مرض التوحد لأكثر من عقد، خاصة في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها بعض الأجسام المضادة لدى الأمهات الحوامل إلى تعقيد نمو الجنين وتؤدي إلى الحالة.

وتوصل الباحث من خلال جميع أبحاثه إلى شيء واحد: «اللقاحات ليست سبب التوحد». ولسوء الحظ، فإن الارتباط المفتعل بين التوحد واللقاحات جعل جميع اللقاحات موضع شك في أعين بعض المتشككين.

ويقول بريمبرج إن «مخاوف اللقاح» موجودة منذ تطوير أول لقاح ضد الجدري. وأدى فرض اللقاحات قانونًا في منتصف القرن التاسع عشر إلى تحفيز المعترضين للقاحات، لادعاء الحق في اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن أجساد أطفالهم وأجسادهم.

ويري بريمبرج أن لقاح كورونا مر بعملية سريعة غير مسبوقة. وعلى الرغم من وجود مخاوف من أن اللقاحات قد تم التعجيل بها وهذا يعني أنه لم يتم فحصها بشكل صحيح أو أن سلامتها موضع شك، فإن الأمر ليس كذلك.

ويضيف بريمبرج: «على عكس لقاحات أخرى مثل تلك الخاصة بالأنفلونزا، التي تستخدم أشكالًا من الفيروسات المعطلة أو الضعيفة، فإن لقاحات كورونا التي تنتجها شركة Pfizer-BioNTech وModerna تنقل مقتطفًا صغيرًا من الحمض النووي الريبوزي إلى الجسم. والحمض النووي الريبوزي Messenger RNA، أو mRNA، عبارة عن مادة ترميز جيني يستخدمها الجسم كإرشادات لصنع بروتينات معينة. وبمجرد صنع البروتين، يتم عرضه على سطح الخلية، ثم يتعرف الجسم على البروتين الغريب ويطور استجابة مناعية لدرء العدوى في المستقبل».

وأشار بريمبرج إلى إنها المرة الأولى التي يُسمح فيها باستخدام تقنية لقاح كهذه، لكن هذا لا يعني أنها غير معروفة. فقد خضعت المنصات القائمة على الحمض النووي الريبوزي لإيصال اللقاحات للبحث منذ تسعينيات القرن الماضي، ووجود هذه التكنولوجيا والمعرفة في مكانها يسمح بالتطور السريع أثناء الجائحة.

ويؤكد بريمبرج أن لقاحات فيروس كورونا لها آثار جانبية لكن هذا لا يعني أنها ضارة. ومن التجارب السريرية لشركة فايزر كانت الآثار الجانبية قصيرة المدى حدثت في غضون 24 إلى 48 ساعة، خاصة بعد الجرعة الثانية. وأبلغ 16% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا و11% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا عن الإصابة بالحمى بعد الجرعة الثانية. وقال المزيد من الناس أنهم يعانون من التعب والصداع وآلام المفاصل، وفي حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون مزعجة، إلا أنها عابرة وليست خطيرة.

وعن التأثيرات طويلة المدى، يقول بريمبرج في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للقلق، وعن المخاوف من أن اللقاح قد يتسبب في الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، خاصةً من القلقين بشأن ما يمكن أن تفعله المكونات الأخرى في اللقاحات يوضح: «أولاً، على عكس اللقاحات غير القائمة على الحمض النووي الريبوزي «mRNA»، لا تحتوي لقاحات كورونا على مكونات أخرى. وثانيًا، لا تستطيع اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي «mRNA» إحداث تغييرات في الجينوم البشري، وبالتالي من المستبعد جدًا أن تحفز طفرات جينية جديدة في الخلايا من النوع الذي يؤدي إلى السرطان».