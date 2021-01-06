شكرا لقرائتكم خبر عن المناديل المبللة والبخاخات المطهرة لمنع عدوى كورونا تزيد نوبات مرضى الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع رويترز تقرير جديد كشف أن زيادة التنظيف من قبل الأشخاص المصابين بالربو للوقاية من عدوى فيروس كورونا، قد يؤدي نوبات من المرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

المطهرات

وجد الباحثون الذين أجروا مسحًا على 795بالغًا في الولايات المتحدة يعانون من الربو بين مايو وسبتمبر أن نسبة الذين قاموا بتطهير الأسطح بالمبيض 5 مرات على الأقل في الأسبوع ارتفعت بنسبة 155% بعد بدء وباء كورونا، كما أفاد الباحثون في دورية الحساسية والمناعة السريرية، في الممارسة العملية أن استخدام المناديل المبللة المطهرة والبخاخات والسوائل الأخرى زاد أيضًا، بعد حساب السلوكيات وعوامل الخطر الأخرى، ارتبطت احتمالات الإصابة بالربو غير المنضبط بزيادة استخدام الأسرة للمناديل المطهرة، والبخاخات المطهرة، ومحاليل التبييض والماء وغيرها من السوائل المطهرة.





مرضى الربو

وقال التقرير، لا تثبت الدراسة أن زيادة وتيرة التطهير تسبب في الإصابة بالربو غير المنضبط، ومع ذلك، تقول الدراسة إن الأشخاص المصابين بالربو يحتاجون إلى خيارات تنظيف أكثر أمانًا، ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC" مرضى الربو أن يطلبوا من شخص آخر تنظيف الأسطح وتطهيرها والبقاء في غرفة أخرى عند استخدام المنظفات، أو المطهرات ولا يتم التواجد في المكان اثناء استخدام المطهرات.

المناديل المبللة والمطهرات تزيد من نوبات الربو

وأضاف المركز أيضًا، إن الماء والصابون قد يكونا كافيين للأسطح والأشياء التي نادرًا ما يتم لمسها.