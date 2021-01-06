بدون مهدئات ..طرق غير عادية يمكنك استخدامها للنوم بشكل أسرع

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من الأرق، فلدينا بعض النصائح المفيدة وغير المألوفة التي ستساعدك على "خداع" عقلك والنوم بشكل أسرع. على سبيل المثال ، حاولي أن تضغطي على أصابع قدميك لثانية ثم أرخيها. هذا التمرين سيحرر التوتر في جسمك. طريقة أخرى هي إعادة تشغيل يومك بالكامل في رأسك. سيساعدك هذا على نسيان كل ما يقلقك وينام العقل بشكل أسرع ، وفقًا للخبراء.

إليك 10 أنشطة بسيطة لكنها فعالة حقًا

1. حافظي على قدميك دافئتين باستخدام الجوارب

قبل الذهاب للنوم ، أضيفي بعض الجوارب إلى البيجامة. إذا كانت قدماك دافئتين، فأنت تعيدين توجيه تدفق الدم من قلبك إلى أطرافك. لذلك يخبرك عقلك أن الوقت قد حان للنوم بسبب إعادة توزيع الحرارة في جميع أنحاء جسمك. وهذه هي الإشارة المثالية لعقلك أنك مستعدة لنوم هانئ ليلاً.

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2. اضغطي على أصابع قدميك

مع تدفئة قدميك، حاولي أن تشدي أصابع قدميك وترخيها بدلاً من ذلك. افعلي هذا مع العد 10 في كل مرة ثم حاولي النوم. يجب أن يزول كل التوتر في جسمك وستشعرين بمزيد من الاسترخاء. هذا جزء من تقنية معروفة جدًا تستخدم لمحاربة الأرق، تسمى استرخاء العضلات التدريجي .

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3. حاولي أن تبقي مستيقظة

سوف تندهشين من أن كل ما عليك فعله للنوم أسرع هو ... محاولة البقاء مستيقظة. و الدراسة أظهرت بالضبط هذا: إذا كان عقلك لا يريد النوم، وبعد ذلك سوف يتم تفسير طلبك بالضبط في الطريق المعاكس. قد يبدو هذا وكأنه تناقض، لكنه يسمى علم النفس العكسي. لذا استلقي على السرير وكرر ي لنفسك "لا أريد أن أنام" وسوف تبدأ عيناك بالانغلاق.

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4. راجعي يومك

حيلة أخرى في علم النفس العكسي يمكنك استخدامها هي إعادة يومك في رأسك. حاولي التفكير في أكثر الأشياء العادية التي فعلتها: ما تناولته على العشاء، ومن تحدثت إليه. على ما يبدو ، ستساعدك هذه التقنية على الاسترخاء وتصفية ذهنك من المخاوف .

5. عدي أنفاسك

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جربي أسلوب التنفس 4-7-8 ولاحظي مدى سرعتك في النوم. كل ما عليك فعله هو الاستنشاق لمدة 4 ثوانٍ، واحبسي أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ أخرى، ثم الزفير لمدة 8 ثوانٍ. حاولي القيام بذلك عدة مرات، لكن لا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من 60 ثانية لتنامي.

6. اغسلي وجهك بالماء البارد

ضعي بعض الماء البارد على وجهك واستعدي للنوم. ولن تظلي مستيقظًة، ولكن بدلاً من ذلك، ستطلق هذه الظاهرة المسماة Mammalian Dive Reflex . هذا يقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يجعلك مستعدة للنوم مثل الأطفال.

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7. ابدئي في الطنين

استلقي في السرير، وأغمضي عينيك، واستنشقي، ثم ابدئي في الطنين مثل النحلة، إلا أن هذه التقنية تتساءل عن الأرق. يُعرف أيضًا باسم "نفس النحلة الطنانة"، وهو يساعد بشكل أساسي على تصفية ذهنك من جميع الأفكار السلبية. يحفز العقل الإيجابي إنتاج مادة السيروتونين، وهرمون السعادة ومقدمة الميلاتونين، مما يساعدك على النوم.

8. ضعي وسادة تحت ركبتيك

الوسادة ليست مخصصة للرأس أو الرقبة فقط، ولكنها يمكن أن تساعد بشكل كبير في السماح لك بالنوم في وضع أفضل. إذا كنت تنامين على ظهرك، فضعي وسادة صغيرة تحت ركبتيك. وهذا يقلل من الضغط على العمود الفقري الخاص بك، وسوف تسمح أيضاً لأسفل الظهر لتحمّل المنحنى الطبيعي. إذا كنت تنامين على جانبك، فضعي وسادة بين ركبتيك. ستساعد عمودك الفقري على أن يكون أكثر استقامة.

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9.طعام الاسترخاء

يمكن أن تكون الأطعمة التي تتناولينها عادة في وجبة الإفطار خدعتك السحرية في الليل. تناولي موزة قبل النوم ، فهي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ، وهما مادتان تساعدان على النوم في أسرع وقت. يمكنك أيضًا تجربة شاي الموز: قطّعي موزة في كوب من الماء المغلي، اتركيه لبضع دقائق ، ثم اشربي الشاي مع العسل. يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

اللوز أيضاً يساعد بشكل كبير في حالات الأرق لأنه يبطئ من معدل ضربات القلب.

10. تناول الجبن قليل الدسم

الجبن قليل الدسم قد يكون له تأثير معاكس. وهو غني بمادة التربتوفان، وهي حمض أميني يعتبر من المواد المساعدة على النوم. جربي خلط الجبن القريش مع بعض الفاكهة أو العسل، فهو وجبة خفيفة مثالية قبل النوم.

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