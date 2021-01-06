“الصحة” توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

المناطق - الرياض

ينتشر جفاف الجلد في المناطق ذات الأجواء الباردة والجافة خاصة في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء، ويحدث نتيجة التعرض جزئياً أوكلياً لعدة عوامل بيئية ، منها التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط.

ونصحت وزارة الصحة عبر إنفوجرافيك تعريفي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية ” عش بصحة ” ، أهمية شرب الماء عند الشعور بأية أعراض وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء ، لافتةً إلى أن الماء يتميز بأنه بلا سكريات وسعرات حرارية .

وتأتي ذلك تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحث على اتباع أنماط صحية سليمة .