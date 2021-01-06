تعرف على الفرق بين لقاحى كوفيشيلد وكوفاكسين فى الجرعات والفاعلية والتخزين

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة الهندية لبدء أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا فى العالم، بعد موافقة منظم الأدوية فى الهند على لقاح كوفيشيلد التابع لمعهد أمصال الهند Serum Institute Of India Ltd والذى أنتج بالتعاون بين جامعة اكسفودر وشركة أسترازينيكا من جهة، ولقاح كوفاكسين المحلى الذى طورته شركة بهارات بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وترصد الدراسة التى نشرتها شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews الفرق بين لقاحى كوفيشيلد وكوفاكسين فى النقاط التالية:

نوع اللقاح

يستخدم لقاح كوفيشيلد فى النسخة الضعيفة من الفيروسات الغدية التي تسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي، يتم إدخال بروتين شائك من فيروس كورونا التاجي فى فيروس ChAd0x، وعندما يتم حقن اللقاح فى جسم الإنسان، تتعرف خلية جسم الإنسان على بروتين سبايك الذي يؤدي بعد ذلك إلى تفاعل مناعي ضد الفيروس.

أما لقاح كوفاكسين فيوظف فيروس كورونا "المعطل'' أو "الميت'' لتحفيز جهاز المناعة، ويتم تدمير المادة الوراثية للفيروس وبالتالى تؤدى إلى استجابة مناعية عند دخولها إلى جسم الإنسان، وسيقاوم الجسم إذا واجه فيروسًا مشابهًا فى المستقبل، ويقول الخبراء إن العمر الافتراضي لهذا الجهاز المناعي يمكن أن يصل إلى عام.

فاعلية اللقاح

يربط الباحثون في الهند الفاعلية الإجمالية لـ كوفيشليد بنسبة 70.4%، وهو أعلى من المعيار المؤهل البالغ 50% الذى حددته دول مختلفة، ويدعى أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد المصل أن الفجوة بين 2.5 إلى 3 أشهر بين جرعتين من اللقاح تؤدي إلى فاعلية تزيد عن 90%.

أما البيانات المتعلقة بفاعلية كوفاكسين من التكنولوجيا الحيوية متاحة بعد شهر مارس، بمجرد انتهاء المرحلة النهائية من تجربتها السريرية، وقالت كريشنا إيلا، من بهارات بيوتيك: نحن على ثقة من أن اللقاح سيكون فعالًا على سلالة جديدة من الفيروس أيضًا "أعطنى أسبوعًا واحدًا، سأعطيك بيانات مؤكدة".



لقاح كوفاكسين

الجرعة

يجب إعطاء جرعتين من كلا اللقاحين، ويتم وصف الفترة الفاصلة بين جرعتين من كوفاكسين لتكون 14 يومًا بواسطة شركة بهارات بيوتك إنترناشيونال بالهند، بينما يجب إعطاء حقنتى لقاح كوفيشليد بفاصل 2.5 إلى 3 أشهر للحصول على أفضل النتائج وفقًا لما قاله أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم في الهند.

تخزين

طور العلماء لقاحى كوفيشليد وكوفاكسين لتكون أكثر ملاءمة للهند، لأنها تتطلب الاحتفاظ بها في درجة حرارة 2-8 درجة مئوية، هذا يجعل النقل والتخزين المحلي لكل من لقاح فيروس كورونا آمنًا وسهلاً لجميع أنحاء البلاد.



لقاح كوفيشيلد

التسعير

أعلنت الحكومة الهندية تسعير لقاح كوفيشليد بسعر 200 روبية للجرعة بينما سعره القطاع الخاص بنحو 1000 روبية للجرعة، بينما لم يتضح بعد سعر كوفاكسين المصنوع في الهند، ومع ذلك تشير التقارير إلى أنه يمكن أن يكون أقل من 100 روبية / للجرعة الواحدة.